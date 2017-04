CÁCERES: 71

SAN PABLO INMOBILIARIA: 79

Árbitros: Torres Sánchez y Hurtado Almansa.

Eliminados: El jugador del San Pablo Álex López en el minuto 39.

Parciales: 12-21, 34-42 (descanso), 56-61 y 71-79 (final).



Cáceres: Pérez (9), Corrales (-), Rakocevic (10), Kavas (2), Marcius (20) -quinteto inicial-, Toledo (9), Riauka (-), Fuller (21), Cano (-) y Kasse (-).

San Pablo Inmobiliaria: Steinarsson (2), Vega (6), Huskic (22), Álex López (5), Brine (13) -quinteto inicial-, Barrera (12), Soluade (7), Jorge García (5) y Toncinic (7).

El San Pablo Inmobiliaria hizo los deberes, aunque tuvo que sufrir y apretar los dientes para lograr el triunfo en Cáceres. El cuadro burgalés siempre estuvo por delante en el marcador, aunque llegó a los minutos finales con la escuadra extremeña pisándoles los talones y convencida de que podía dar la vuelta a la tortilla. Se echó en falta la rotación de Edu Martínez, que no participó ni un solo minuto por un problema de hombro, mientras que tanto Toncinic como Jorge García jugaron tocados.



La clasificación no cambia y es que los primeros clasificados vencieron. Gipuzkoa es nuevo equipo de ACB, mientras que Breogán no falló en Barcelona. Tampoco lo hicieron ni Palencia, ni Oviedo, por lo que todo sigue igual en la zona noble a falta de una jornada. El objetivo ahora del San Pablo Inmobiliaria es llegar al play off lo mejor colocado posible, para lo que deberá vencer a Palencia en el último partido de la competición liguera.



El choque comenzó con dominio visitante. Se dejó notar en el inicio que Cáceres no se jugaba nada, por lo que el cuadro burgalés comenzó un escalón por encima de su adversario.Así las cosas llegó un 0-8 de parcial de inicio que hizo reaccionar a Ñete Bohigas con el primer tiempo muerto.Sin forzar en exceso la máquina, San Pablo era mejor y su oponente no acababa de meterse en el partido.



A los extremeños les costó casi 4 minutos lograr la primera canasta. Los locales mejoraron con las instrucciones de su técnico, aunque la aparición de Huskic hizo que la ventaja al finalizar el primer cuarto se fuera hasta los 9 puntos. El serbio se aprovechó de que Riauka estaba en pista para campar a sus anchas en la zona rival y acabar los 10 primeros minutos con 12 puntos.



El choque parecía encarrilado y es que la intensidad burgalesa era suficiente para mantener a raya a su oponente.Aunque en la segunda manga a los de Epi les costó entrar en el partido. Las rotaciones se dejaron notar y el San Pablo perdió brillo.



Sin embargo, conforme fueron pasando los minutos el equipo castellano fue a más liderado por Álex Barrera. A falta de 5 minutos para el descanso tuvo 14 puntos de ventaja (20-34). Parecía que podía romper el choque ante un oponente con menor tensión, pero que no agachaba la cabeza.



Marcius se echó Cáceres a la espalda y de su mano comenzó a recortar puntos. Llegaron los peores minutos de los de Burgos, que no lo tenían claro ni en un aro ni en el otro. Así las cosas, se llegó al descanso con un marcador de 34-42 que no permitía a los de Burgos confiarse y que hacía que Cáceres siguiera creyendo en la sorpresa.



La brecha no acababa de ser definitiva y es que Cáceres quería meterse de lleno en el partido.En el inicio del tercer cuarto, los extremeños mejoraron desde el perímetro y llegaron a ponerse a 6 puntos después de un triple de Sergio Pérez (42-48). El partido se complicaba y San Pablo no podía permitir que Cáceres creyera en sus opciones.



La reacción del equipo burgalés fue la idónea. Se apoyó en Huskic y pronto la diferencia se fue a los 10 puntos. Pese a todo, el conjunto castellano no acababa de imponer su juego y su ritmo, por lo que su oponente siempre estaba ahí.



A poco más de un minuto para que concluyera este tercer parcial, Epi pidió un tiempo muerto con un marcador de 48-56. Pero el choque no cambiaba. Es más, empeoraba. A falta de medio minuto un triple de Rakosevic ponía el 54-58 en el electrónico. Lo más peligroso de todo es que el Multiusos despertaba y trataba de ayudar a los suyos, que ya estaban convencidos de que podía dejar la victoria en casa. Una canasta imposible de Toledo en los últimos segundos dejaba el marcador en un pañuelo (56-61).

El guión se mantenía en el inicio de la última manga y los cuatro puntos de diferencia volvían (59-63).



San Pablo no lo tenía claro y su oponente, sin presión y con el único objetivo de agradar, era una notable amenaza en el tramo final del choque.



Aunque el cuadro burgalés supo mantener la calma, dio una vuelta más de tuerca a su defensa y poco a poco volvió a poner tierra de por medio. Grano a grano hizo granero y llegó a los últimos 3 minutos con 9 puntos de diferencia (64-73), aunque Fuller estaba en racha y un nuevo triple del americano comprimía el marcador (67-73).



Apareció Toncinic en estos últimos instantes y supuso un soplo de aire fresco para unSan Pablo que supo nadar y guardar la ropa, no se puso nervioso y amarró un partido en el que siempre dominó, pero que nunca pudo cerrar.