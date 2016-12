Félix Sancho ha sido uno de los grandes protagonistas en las elecciones del Burgos CF. La candidatura que impulsó, la encabezada por Angélica Basurto, fue superada por la de José Luis García. Su intención era compaginar su labor como directivo y patrocinador del CB Miraflores con las funciones que asumiría en el club blanquinegro, pues era uno de los miembros de la directiva que estaba dispuesto a invertir para que la entidad diera un paso adelante.



La derrota en las urnas permitirá a Sancho centrarse en su labor en el baloncesto. Insiste en que ambas ocupaciones eran perfectamente compaginables y que no tenían nada que ver la una con la otra, aunque reconoce que ahora tendrá «más tiempo» para meterse de lleno en el Miraflores. Admite que podrá realizar mayores esfuerzos económicos y personales al no haberse hecho con las riendas del Burgos CF.



Señala que en el baloncesto no se han marcado como objetivo ascender a ACB, aunque manifiesta que tampoco renuncian a nada. Han comprobado en la primera vuelta que el equipo forma parte de ese grupo de favoritos que lucharán por todo esta campaña, por lo que han comenzado a trabajar por lo que pueda pasar. Quieren estar preparados. «Lo que no vamos a hacer es esperar a mayo. No quiere decir que voy a poner los 3 millones de euros para jugar en ACB, pero sí es verdad que estamos buscando posibles vías de actuación en el caso de que se den esas circunstancias», explica.



La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sigue dando la razón al contencioso planteado por el CB Tizona contra el canon que impone la asociación que maneja la máxima categoría del baloncesto nacional. La resolución judicial definitiva parece cercana y el San Pablo Inmobiliaria podría convertirse en uno de los beneficiados.«Si eso ocurre sería genial, pero nosotros nos estamos moviendo basándonos en las condiciones que existen en estos momentos», responde.



El equipo burgalés está a un paso de conseguir un puesto en la Copa Princesa, que disputarán en el mes de enero los dos primeros clasificados de la LEB Oro. Una victoria en Palencia mañana se la aseguraría.



Félix Sancho siempre ha sido optimista con el actual conjunto y está convencido de que la plantilla tiene capacidad para superar lo que se hizo la pasada campaña. «Acabamos terceros y si mejoramos solo podemos ser primeros o segundos. Hablar de play off parece una obviedad, ya que en el caso de que no entremos sería un fracaso. No me ha sorprendido que a estas alturas de la Liga estemos tan bien clasificados», comenta.



Disputar la Copa Princesa da prestigio deportivo al club, aunque Sancho va más allá y cree que supone otro tipo de beneficios. «Creo que generaría ilusión, autoestima, orgullo y nos daría moral», indica.

Quiere destacar el papel de Diego Epifanio ‘Epi’ y Albano Martínez, los máximos responsables técnicos. Destaca que «con un buen presupuesto, pero no el más alto de la categoría» han logrado hacer un equipo «competitivo» que puede aspirar a todo en esta campaña.



Le preocupan los problemas físicos que algunos de los jugadores arrastran en estos días previos al partido ante Palencia, aunque tiene claro que el San Pablo Inmobiliaria puede «ganar a cualquier rival y en cualquier sitio». También confía en que las fechas navideñas no hayan descentrado a los suyos, que llegan a la cita con la mejor racha de la Liga después de vencer sus últimos 6 encuentros.



Confía plenamente en el equipo y destaca que el colectivo burgalés «va a más» y tiene una teoría por la que cree que llegarán mejor que el año pasado a la recta final del campeonato.



«Es un equipo joven, más que el del año pasado, y creo que físicamente van a llegar mejor a los últimos partidos. El pasado curso algunos jugadores llegaron tocados a los partidos de play off y creo que esto no sucederá esta campaña debido a la juventud de la mayor parte de la plantilla», finaliza.