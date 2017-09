Sara Martín, 24ª en la contrarreloj de Bergen

BURGOS

Sara Martín finalizó en el puesto 24º de la clasificación general su participación en la prueba contrarreloj para categoría junior del Campeonato del Mundo de ciclismo. La corredora de Aranda de Duero tenía buenas sensaciones antes de participar en la cita que organiza la ciudad noruega de Bergen y, aunque no pudo conseguir su objetivo de finalizar en el top ten, disfrutó de una valiosa experiencia para el futuro.



El trazado rompepiernas, de 16 kilómetros de recorrido, favorecía las condiciones de una Sara Martín que invirtió un tiempo de 25:44. Fue la mejor española de la jornada, a 2:20 de la italiana Elena Pirrone, nueva campeona del mundo de la especialidad.



«La crono era dura y sabía que se iba a hacer larga», apuntaba la ribereña nada más cruzar la línea de meta. Martín reconoció que no se sintió en plenitud durante su concurso, aunque dio por bueno el esfuerzo realizado. «No he terminado de encontrar sensaciones. He ido a tope, reservando un poco», señaló en declaraciones a las redes sociales de la Federación Española de Ciclismo. «Estoy satisfecha porque lo he dado todo. He llegado vacía», subrayó.



La burgalesa disfruta de su cuarta experiencia internacional al más alto nivel y aún no ha acabado la experiencia en su segunda participación mundialista tras Doha’2016.



Martín permanecerá en Bergen y entrenará con sus compañeras de la selección española junior para preparar el asalto a la carrera en línea a celebrar el viernes, día 22.