Sara Martín, 32º en la prueba en ruta del Mundial

Sara Martín concluyó ayer su participación en el Campeonato del Mundo junior de ciclismo con la 32ª posición final en la prueba en ruta. No rodaron las cosas como hubiera deseado a la arandina, que fue la segunda mejor de las españolas en la prueba de ayer en Bergen (Noruega).

Había depositado muchas esperanzas de hacerse con un puesto entre las mejores en la cita más importante de toda la temporada, pero no pudo seguir el ritmo de cabeza y atravesó la línea de llegada de la competición, disputada sobre un trazado de 76,4 kilómetros, en el segundo grupo, a 4:12 de la ganadora, la excelente rodadora italiana Elena Pirrone .

«Se ha hecho muy duro. Adelante pusieron un fuerte ritmo y no pudimos aguantar. Peleamos para coger adelante pero fue imposible. Se hizo un grupo grande por detrás y con él llegamos a meta», explicó la burgalesa al término de la cita.

Al final Sara Martín cruzó la llegada en el puesto 32º a 4:12 de la ganadora, la italiana Elena Pirrone, que puso la rúbrica a una excelente temporada haciendo el doblete en el Mundial -pues ya se adjudicó también el martes el oro en la prueba contra el crono, además del europeo contrarreloj en Herning-. La burgalesa se hizo con el puesto 24 en la prueba contrarreloj del martes.