Sara Martín, campeona junior de la Vuelta a Burgos

Las grandes favoritas no dieron opción a la sorpresa en la tercera y última etapa de la Vuelta a Burgos Femenina 2017. El Gran Premio Villarcayo coronó ayer a Eider Merino, Sara Martín y Eva Anguela como vencedoras finales de la ronda morada en Elite sub 23, junior y cadete respectivamente.

En categoría Elite sub 23 la carrera, disputada sobre un trazado de 96 kilómetros, se hizo con la victoria en Villarcayo la asturiana Alicia González (Lointek), que impuso su ley en el esprint final sobre su compañera de escuadra Alba Teruel.

El Alto de Retuerta fue el punto caliente de la cita. En esta cota se produjeron la mayor parte de los intentos de fuga de la jornada. En uno de los primeros pasos se escaparon de la disciplina del gran pelotón Eider Merino, Alba Teruel y Lorena Llamas. El trío cabecero circuló con ventaja en carrera durante más de 50 kilómetros, pero fue engullido por el grupo a 9 de meta. Entonces el Lointek se reorganizó para jugar sus bazas en la llegada masiva.

Con estos resultados Eider Merino se enfundó el maillot morado final. Tras ganar en la primera etapa en Villasana de Mena y ser segunda en la crono de Medina la corredora vasca subió a lo más alto del cajón, aventajando en 1:13 a la segunda, Femke Verstichelen, y en 1:47 a Roos Hoogeboom (ambas del Bizkaia-Durango).

Por su parte, la arandina Sara Martín dejó una vez más patente su condición de gran dominadora de la ronda en categoría junior. La internacional del Sopela-Ugeraga completó su triplete particular al hacerse con el triunfo por tercer día consecutivo. Y de nuevo con gran autoridad. La burgalesa atravesó en solitario la llegada de Villarcayo tras completar un recorrido de 55 kilómetros. Pese a sus condiciones de gran escaladora dejó hacer a sus rivales en Retuerta y luego tomó la iniciativa para demostrar que era la más fuerte.

Aventajó en la general final en 2:46 a la segunda clasificada, Sofía Rodríguez (Hyundai Koryo) y en 3:39 a la tercera, Dolores Gómez (Gipuzkoa Ogiberri).

Tampoco hubo espacio para la sorpresa en cadete, donde la líder de la competición, Eva Anguela, volvió a dejar patente su superioridad al hacerse con el triunfo en Villarcayo (en un trazado de 41 kilómetros). Así las cosas, se anotó también la general individual por delante de Nerea Ruiz y Naia Amondarain.

En otro orden de cosas, el Burgos BH contó ayer con su particular cuota de protagonismo en la tercera y última etapa de la Vuelta a Asturias. El combinado castellano consiguió filtrar a su jefe de filas, David Belda, en la escapada buena de la jornada, que llegó a contar con 3:40 ventaja con respecto al pelotón a falta de 40 kilómetros para la meta. Los mejores corredores del Burgos BH en la línea de llegada de Oviedo fueron Ibai Salas e Igor Merino (24º y 25º) a 1:07 del vencedor. Por su parte Carlos Barbero, que ya fue tercero en la primera etapa, tuvo que trabajar en favor de su jefe de filas. En la general David Belda (Burgos BH) ocupó la 32ª posición. Barbero finalizó la ronda en el puesto 94º.