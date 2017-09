Scariolo: "Eslovenia impresiona, es un equipo super completo"

Un solo paso separa a la seleccion española del objetivo que se había marcado en este Eurobasket, la lucha por las medallas, después de dejar por el camino a Alemania en el cruce de cuartos. Pero en la semifinal de este jueves (20.30 horas, Cuatro), España se encontrará, posiblemente, como el rival que mejor baloncesto está practicando en el torneo: Eslovenia.

"Me ha impresionado. Han tenido una trayectoria fantástica, ganando todos los partidos y sabiéndose adaptar a cada encuentro", ha afirmado Sergio Scariolo en el hotel de concentración de la selección para valorar la eliminatoria. "Es un equipo super completo y muy bien estructurado, con los roles muy bien definidos y con una sólida defensa que pocos tienen. Los que no lo han visto mucho no le dan crédito porque no han visto su profundidad, pero tenemos desconfiar y tener mucho respeto por cómo juegan".

📹Para guardar y ver muchas, muchas veces.



El RESUMEN del 🇩🇪🆚🇪🇸, el partido que nos ha metido en la lucha por las 🏅#SomosEquipo #SelMAS 🇪🇸 pic.twitter.com/WBHrYEbRc4 — SeBaloncesto - FEB (@baloncestofeb) 13 de septiembre de 2017

Bajo el liderazgo de Goran Dragic, el base y uno de los líderes de los Miami Heat (21,9 puntos de media), ha ido creciendo el resto del equipo, pero especialmente Luka Doncic, el fenómeno de 18 años del Real Madrid, que no ha cesado de asombrar en este campeonato y fue una de las clave del triunfo frente a a la Letonia de Porzingis con sus 27 puntos y dos triples decisivos en el tramo final.

El peligro de Dragic y Doncic

"La forma es la que Doncic está jugando es realmente impresionante. Te hace frotar los ojos porque no te crees lo que está haciendo, la clase que tiene en cancha", afirma Scariolo, que también apunta al resto del arsenal del equipo esloveno.

"Doncic puede cambiar el perfil de un equipo, pero tiene gente con mucho talento como Randolph (el pívot del Madrid), al que conocemos bien, o Prepelic, al que le veo un futuro muy bueno, un jugador capaz de penetrar y tirar o gente con experiencia com Blazic o Vidmar que le dan experiencia y profundidad".

Considera, además, Scariolo más peligroso a Eslovenia por la envergadura y capacidad de creación de Doncic y Dragic. "Es gente muy grande, una amenaza contante por el tiro, el pase o la entrada y defenderlos va a ser una tarea muy complicada, que no se puede solucionar solo con un jugador. En sus penetraciones van a acabar entrando y desafiando a los grandes y vamos a tener que estar preparados, porque energían la tienen".

Un técnico de NBA

La selección que dirige el serbio Igor Kokoskov, técnico ayudante en Utah Jazz, el equipo donde jugará esta temporada Ricky Rubio, es el único que no ha perdido ningún torneo junto a España. Pero además está jugando a un gran nivel tanto en defensa como en ataque. "Cuenta con un entrenador muy preparado, que está en la NBA. Pero en una visión global de todo su campeonato, han ganado partidos adaptándos a todo. Con tanteos altos y bajo. Han ganado contra Francia con una exhibición brutal defensiva y ofensiva, a Grecia y a Montenegro con un gran trabajo atrás. Me preocupa más su eficacia defensiva, porque lo han hecho muy bien".

El técnico italiano considera que España tendrá que jugar a un gran nivel, pero que a estas alturas del campeonato ni la presión ni la experiencia son determinantes. "Los cuatro equipos que llegan a una semifinales son extremadamente ganadores. Y cuando llegas a esta fase, y estás tan cerca de una medalla no hay presión. Solo satisfacción de llegar a semifinales y el sueño de jugar una final europea. Todos son sensaciones positivas. Pero tenemos que ser pacientes y buscar nuestra oportunidad".