Schreiner: «Estamos en el camino de competir con cualquiera»

Thomas Schreiner fue una de las primeras peticiones que Diego Epifanio puso sobre la mesa en el momento de comenzar a planificar la temporada del debut del San Pablo en la Liga Endesa. Por su calidad y experiencia en la categoría. Pero también por su «capacidad para hacer grupo».

El base austriaco ha competido tres años a gran nivel en la ACB con Andorra, el club con el que ascendió a la élite nacional. «Todas las referencias que nos han llegado han sido buenísimas», asegura el director deportivo de la entidad, Albano Martínez. «Es un jugador de los que se equivocan muy pocas veces en la pista. Puede aportar lanzamientos de tres puntos, es bueno en el pick&roll y muy correcto en la retaguardia, donde puede defender tanto a los bases como a los aleros», destaca.

El jugador fue presentado ayer de manera oficial. Y se mostró optimista con respecto al papel que puede hacer el equipo en la Liga Endesa. «Sé lo que es ser nuevo en la ACB en un equipo con pocos jugadores con experiencia en la Liga Endesa. Y creo que puedo ayudar al club y al equipo en muchos aspectos. Espero ayudar a ganar el máximo número de partidos. Conozco a todos los equipos y a muchos jugadores y puedo aconsejar a mis compañeros».

Schreiner no duda un segundo en señalar cuáles tienen que ser los elementos clave del nuevo proyecto. «Tranquilidad, paciencia y mucha confianza. El primer año en la ACB no será fácil. Vamos a tener malos momentos en los que tenemos que estar unidos jugadores, entrenadores y afición. Con paciencia y trabajo podemos hacer un buen año», destaca.

El base considera que el San Pablo ha logrado formar «un buena plantilla». «Y muy buena gente, que también es importante. La pretemporada está yendo bastante bien, aunque todavía tenemos que mejorar mucho. Estamos en el buen camino para competir en todos los partidos y contra cualquier rival».

El internacional austriaco se define como un «jugador de equipo». «Trato de hacer lo que el grupo necesita en todo momento. En un partido puedo hacer algún triple, en otro buenos pases o buenas defensas...», explica.

Para el base hay una gran diferencia entre la LEB Oro y la ACB. «Esta es la segunda mejor liga del mundo, con equipos y jugadores de muchísimo nivel. El juego es más físico y más rápido. Pero creo que los jugadores de la plantilla pueden adaptarse muy rápido a este nivel. No van a tener problema».