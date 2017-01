El Atrio Inmobiliaria ha dado un golpe de timón, según sus dirigentes, en busca de la tranquilidad y la permanencia. El club capitalino ha prescindido de José Ángel de la Iglesia ‘Pechu’ y ha dejado las riendas de equipo en manos de Santi Sedano. Era un cambio pensado con antelación y en el que nada tuvo que ver el empate en Miranda del pasado domingo. Ese partido ya lo vio el técnico palentino en compañía de Carlos Camara, presidente del club. La decisión estaba tomada y ayer la entidad le aseguró a Pechu que el final hubiera sido el mismo aunque hubiera logrado los 3 puntos.



El relevo era ya una realidad y solo quedaba que se llevara a cabo. Ayer llegó la destitución de forma oficial, aunque era algo que el técnico ya sabía y no le pilló de sorpresa. «Había jugadores que lo sabían antes que yo», explica el ya ex entrenador.



«Queremos cambiar la dinámica del equipo y creemos que la incorporación de un nuevo técnico puede suponer un revulsivo para la plantilla», comenta Carlos Cámara. El presidente reconoce el «trabajo» que ha realizado Pechu en los meses que ha estado como entrenador y señala que le ha faltado «suerte». «Estamos agradecidos por toda su labor. Ha trabajado duro, pero no han llegado los resultados», comentó.



Cámara teme que la temporada se pueda complicar en este final de campaña. Las distancias son escasas en la parte baja de la tabla y se teme por los arrastres que pueda haber por el descenso de equipos castellanos de Segunda B. «El objetivo es tener un final de campaña tranquilo», explicó.



PECHU

Respeta la decisión de la directiva, pero ni la comparte ni la entiende. Está convencido de que no han sido los motivos extradeportivos los que han provocado su salida. «Lo que no gustaba era mi gestión del vestuario. Siempre la he llevado igual, por lo que a nadie le puede sorprender», explica.



Reconoce que el equipo está «más abajo de lo esperado» y sabe que quizás la honestidad que ha mantnido a lo largo del curso le que le ha jugado una mala jugada. Pese a todo asegura que ha disfrutado y tiene muy claro con lo que se queda: «Con el vestuario».«Estoy orgulloso de la plantilla. Han podido tener más o menos acierto a lo largo de la campaña, aunque este equipo va a ir a más y se va a salvar con suficiencia.Estoy convencido de que alcanzará su objetivo de acabar en la zona media - alta de la tabla», expone.



Acabó el partido del Mirandés seguro de que su salida estaba ya decidida. «Cuando ves al presidente con otro entrenador viendo el partido... blanco y en botella», finaliza.



LLEGA JOSEVI

Además del relevo en el banquillo, en el Atrio Inmobiliaria hay más movimientos. Ha llegado procedente de la regional valenciana José Vicente Ortí, un central de 24 años con experiencia en la Tercera División y que ya se ha incorporado a la disciplina del conjunto burgalés.