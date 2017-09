Sedekerskis: «El San Pablo se va a hacer respetar en la Liga»

Fue el último en incorporarse a la disciplina del San Pablo Burgos. Pero está llamado a desempeñar un rol protagonista en el nuevo proyecto deportivo del CB Miraflores en su estreno en la Liga Endesa.



Tadas Sedekerskis, de tan solo 19 años, es una de las perlas de la cantera del Baskonia, club que lo ha cedido para que disponga de minutos en la ACB. El jugador, con un brillante porvenir en el mundo del baloncesto, tenía un buen puñado de ofertas sobre la mesa el pasado verano. Pero se decantó por la del cuadro del Coliseum, influido en gran medida por una experiencia que vivió en la temporada 2015-16, cuando jugó en El Plantío un partido de liga en la LEB Oro enrolado en las filas del Peñas de Huesca y quedó «sorprendido» por el ambiente de baloncesto que se respiraba en El Plantío.



«Sé que en Burgos hay una afición increíble y tenía ganas de venir. Estoy muy feliz», explicaba ayer el alero lituano durante su presentación oficial.



El jugador, un efectivo clave en los éxitos cosechados por su país en las categorías de formación, destaca que afronta su estancia en el San Pablo con «muchas ganas». «Soy un jugador joven y con mucha energía que puedo aportar mucho al equipo en defensa y en el rebote. Luego ya iré descubriendo más cosas en ataque. Tengo que demostrar que puedo ser un buen tirador», asegura.



Sedekerskis se muestra muy optimista con respecto a las opciones de su nueva escuadra en su primera aventura en la Liga Endesa. «Es un equipo con mucho corazón y carácter. Tenemos una plantilla con jugadores que quizás no hayan jugado todavía en la ACB pero que se va a hacer respetar. Creo que si seguimos en la línea que hemos demostrado en la pretemporada podremos competir contra cualquiera hasta el último minuto».



El alero lituano tiene muy claro cuál debe ser la consigna táctica que debe seguir el San Pablo para llevar la nave a buen puerto: el trabajo defensivo. «Sin defensa hay que tener mucho talento ofensivo para poder ganar un partido en esta liga y todo se complica. Tenemos que defender bien y correr», matiza.

Reconoce que ha recalado en busca de los minutos en la máxima categoría que no tuvo el año pasado en Baskonia. «Pero no me los van a regalar, me los tendré que ganar».



Sedekerskis destaca la ilusión de todo el vestuario ante el inminente debut liguero. «Tenemos muchas ganas de dar la primera victoria a nuestra afición. Es normal que tengamos nervios y cierta presión, pues para muchos será su primera experiencia en ACB. Pero solo antes del partido, una vez en la pista ya no hay miedo».



El director deportivo de la entidad, Albano Martínez, valoró muy positivamente su fichaje. «Cuando nos enteramos que Baskonia lo ponía en el mercado nos interesamos muy rápido por hacernos con sus servicios. Es uno de los jugadores más prometedores de Europa de la generación del 98. Tiene un físico tremendo. Viene con ganas de minutos y estoy seguro que nos dará muchas satisfacciones este año».