A veces la vida te concede una segunda oportunidad. Y salda las deudas contraídas en la cancha. Es el caso de los cinco jugadores del San Pablo Inmobiliaria que lograron el pasado curso el ascenso a la ACB (Javi Vega, Álex Barrera, Goran Huskic, Edu Martínez y Álex López) y que tendrán la oportunidad de defender la camiseta del combinado burgalés en la primera aventura deportiva del CB Miraflores en la Liga Endesa.



Todos ellos saben lo que es jugar en la máxima categoría nacional, pero ninguno de ellos pudo cumplir en su día el sueño de la continuidad. Y esperan tomarse este año ‘cumplida venganza’ en las filas del conjunto que dirigirá Diego Epifanio ‘Epi’.



El hambre de éxito y las ganas de demostrar que tienen un sitio en la mejor liga europea es un denominador común en los cinco efectivos que continúan en el club azulón, que fueron presentados ayer de forma oficial.



JAVI VEGA

De los 5 es el que cuenta con una mayor experiencia en la ACB, en la que ha disputado 139 partidos en 9 temporadas diferentes (todos ellos con Fuenlabrada) con un promedio de 14 minutos en cancha.



«Ya he jugado cuatro años en máxima categoría. Ahora vuelvo de la mano de otro equipo que no era el mío de toda la vida. A nivel personal quiero demostrar que puedo jugar en la Liga Endesa. Y disfrutar de la experiencia, que no pude hacerlo los años anteriores. Tengo muchas ganas e ilusión por demostrar que nuestro equipo del año pasado no estaba tan lejos de la ACB. Podemos jugar en la Liga Endesa y salvarnos».



El madrileño destaca que el San Pablo tiene que ser «realista». «Somos un equipo recién ascendido y el objetivo principal es salvarse desde la humildad y con mucho trabajo. Si llega algo más, bienvenido sea».



Vega es de los que piensan que se «tendrán que ganar el respeto en la pista» y no considera que su condición de capitán le otorgue mayor responsabilidad que a sus compañeros. «En este equipo somos tres. Somos enlaces entre el cuerpo técnico y la plantilla, una especie de delegados de clase, pero a nivel de vestuario todos tenemos la misma importancia».



ÁLEX BARRERA

Ha superado también el centenar de encuentros en la ACB (108) en 6 temporadas (5 en Joventut y su cantera y 1 en Manresa) con un promedio de 10 minutos en pista.



El catalán considera que todo va por el buen camino. «Me he encontrado muy bien en los dos partidos amistosos disputados hasta el momento. He tenido buenas sensaciones. Falta aún que los jugadores nos vayamos adaptando y conociendo».



Y estima que la gran competencia que tendrá en su puesto (este año serán 5 los exteriores en plantilla) es algo muy positivo. «Siempre hay que pelear. La competitivida será buena para el equipo, hará que suba el nivel. Y en cada partido, quien esté en mejor condición y más pueda ayudar, será quien esté más tiempo en pista».



De igual modo se muestra optimista con respecto a sus opciones en la ACB. «El factor humano en esta plantilla es muy bueno. En cuanto a juego aún falta un poco para saber qué puede aportar cada jugador. Pero en líneas generales me gusta el equipo que tenemos, aunque falta acoplamiento. Si nos entendemos bien podremos hacer grandes partidos».



GORAN HUSKIC

Ha militado dos temporadas (2013-14 y 2014-15) en la ACB en las filas del Guipuzkoa Basket, con quien completó 47 partidos en Liga Endesa (solo con 6 minutos de promedio).



El pívot pone en valor la continuidad de hasta cinco efectivos en la nueva plantilla. «Conocemos los sistemas tácticos y podemos ayudar a los nuevos compañeros. Será una gran experiencia para todos y trataremos de hacer el mejor año posible en el San Pablo».



Con respecto a las diferencias que ha encontrado entre la competición del año pasado y la de este no duda en segundo en señalar que «la Liga Endesa tiene otro nivel de juego, todo es más físico, más intenso, exige mayor inteligencia deportiva. Tenemos que dar un paso adelante en todos los aspectos».



EDU MARTÍNEZ

Ha jugado 1 temporada en la Liga Endesa en las filas de Estudiantes, aunque ya debutó en la máxima categoría en la campaña 2010-11 cuando jugaba en su filial en Liga EBA. Jugó 15 partidos, con 5 minutos de promedio.



El riojano pone de relieve la importancia de la pretemporada. «Aunque no será un rival de ACB -el Obras Sanitarias argentino- el partido del sábado lo afrontaremos con la misma ilusión que los dos anteriores. Estos amistosos nos permiten ver cómo estamos con respecto a otros rivales. Pero es un equipo con calidad y seguro que nos pondrá las cosas difíciles y nos ayudará a crecer».



Y asegura que tiene ganas de reivindicarse en la mejor liga europea. «Debuté en la ACB con 21 años y tuve una presencia testimonial, ayudando en los entrenamientos y luego en los partidos me tocaba en la zona de banquillo. Este año quiero cambiar ese rol. Todos hemos madurado y creo que será un año importante para todos. Tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de demostrar que podemos estar en esta Liga».



ÁLEX LÓPEZ

Debutó en la Liga Endesa en el curso 2009-10 en Gran Canaria. Jugó un total de 7 partidos en 4 temporadas, permaneciendo en pista solo 2 minutos de promedio.



El escolta canario también tiene ganas de revancha. «Jugué ya hace mucho en la ACB. En aquel momento tuve un papel bastante testimonial, más de ayudar en los entrenamientos y jugar algún minuto suelto. Y ahora vuelvo más maduro deportivamente y con un rol diferente».



En cuanto a las diferencias con la LEB oro coincide con Huskic. «La principal que veo con el año pasado es física. Así que todos tendremos que poner el listón un poco más alto».



El exterior confía en que el proyecto azulón llegará a buen puerto. «Tenemos mimbres para lograr la salvación. La continuidad de cinco efectivos es importante en este sentido. Somos capaces de poner el listón más alto. Acabamos de llegar a la ACB y el objetivo es asentar el proyecto y que tenga continuidad en el tiempo».