Sergio García estará en el Clásico para animar al Madrid

Sergio García, el campeón del Masters de Augusta, es un madridista reconocido. El golfista ha compartido varios mensajes y fotografías en sus redes sociales donde muestra su afición al club blanco.

"Me veréis en España el día del Clásico", respondió García en una entrevista realizada por 'El Partidazo de COPE'. El saque de honor del partido lo efectuará el golfista tras ser invitado por el Real Madrid.

En Twitter, Sergio García tiene más de 700.000 seguidores, pero solo sigue a 17 usuarios. En este selecto grupo el golfista se encuentran el Real Madrid y a Álvaro Morata.

UN AFICIONADO MÁS



congrats @TheSergioGarcia , great victory mate ⛳🏌, look forward to seeing you next weekend in Milan!!#HalaMadrid — Gareth Bale (@GarethBale11) 22 de mayo de 2016

Pese a solo seguir a un jugador de la plantilla madridista, García ha intercambiado mensajes con otros. Gareth Bale, amante del golf, felicitó a Sergio cuando ganó el Byron Nelson en el PGA Tour. "Enhorabuena Sergio, gran victoria. Espero verte el próximo fin de semana en Milan", tuiteó el galés.

I'll see you there my friend! We'll be cheering hard from the sidelines. #HalaMadrid https://t.co/QTbuUcNRqV — Sergio Garcia (@TheSergioGarcia) 25 de mayo de 2016

"¡Te veré allí! Estaremos animando con fuerza desde la grada. ¡Hala Madrid!", respondió García. Este intercambio de mensajes sucedió antes de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la final de San Siro.

DERRIBA UN DRON AZULGRANA

Su afición por el Real Madrid ha sido recogida en algunos anuncios publicitarios. Taylor Made Golf, la marca de los palos que usa el castellonense, le propuso el reto de derribar un dron que transportaba el mensaje 'Força Barcelona'. "Jugáis con fuego", dijo Sergio entre risas.