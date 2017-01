Sergio Ramos se pierde el primer asalto copero contra el Sevilla

Lo ha confirmado el propio Sergio Ramos en el acto de presentación de la campaña 'Ningún niño sin juguete', celebrado en el Santiago Bernabéu tras el entrenamiento de la plantilla madridista, en el que el capitán blanco se ha ejercitado en solitario, limitándose a correr sobre uno de los campos de la ciudad deportiva de Valdebebas. "En el primer partido no podré jugar", ha dicho el central, al que se le han reproducido las molestias musculares en la pierna derecha que ya la impidieron jugar la semifinal del Mundial de Clubs en Yokohama.

¡Que los niños puedan ser niños!

'En Navidad, ningún niño sin regalo'. / No child without a present at Christmas.

👶🎁👧🎁👶 pic.twitter.com/4dVhNLeNTN