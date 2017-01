El Servigest reacciona a tiempo

SERVIGEST 48

AMFIV VIGO B 40



SERVIGEST: Manu (16), Alvaro (12), Saimon (6), Jorge Barreda (8) y Helder (2) -quinteto inicial- Dani (-), Alvar (-), Abdoul (2), Mario (-), Fuentes (2) y Cruz (-)



AMFIV B: Rodríguez, S. (2), Rodríguez, J. (6), Abalde (12), Comesaña (-) y Vicky (18) -quinteto inicial- González (2), Chamorro (-), Muñoz (-) y Gayo (-)



ÁRBITROS: Labajo y Hernández.



ELIMINADOS: No hubo.



PARCIALES: 4-10; 18-22 (descanso); 36-32 y 48-40 (final).



BURGOS

El Servigest tuvo que aplicarse a fondo y luchar hasta el final para doblegar a un correoso Amfiv. El bloque gallego realizó una muy buena puesta en escena y se mantuvo por delante en la primera parte para aguantar el pulso hasta el último cuarto. Los locales adelantaron las líneas y mejoraron su acierto para llevarse el triunfo gracias al empuje.



El primer cuarto fue de dominio total visitante. Amfiv cerró su aro y se apoyó en la pareja formada por Vicky y Rodríguez para situarse con un 2-10 de salida. En nueve minutos los burgaleses solo habían anotado uno de sus once lanzamientos a canasta, mientras que en defensa tampoco daban con la tecla para frenar a los vigueses.



Los gallegos se mostraban muy cómodos sobre la pista. Así, el segundo cuarto fue un intercambio de canastas, pero los locales todavía iban a remolque a pesar de los buenos minutos de Jorge Barreda (18-22).



Un parcial de 8-2 situó al Servigest por delante en el marcador por un momento, ya que el Amfiv mantuvo su guión. Los vigueses no estaban dispuestos a retroceder y querían llevarse la victoria. Fueron unos minutos trepidantes en los que los burgaleses volvieron a la carga para iniciar el último cuarto por delante (36-32).



El Servigest resolvió la papeleta gracias a su mayor poderío físico. El desgaste acumulado pasó factura a los visitantes y la presión defensiva local dio sus frutos. Con el 42-34 el partido se puso de cara para los azules, quienes tuvieron que remar un poco más tras el amago de reacción gallego. Por fin, los pupilos de Rodrigo Escudero acabaron con la resistencia visitante para disfrutar de un cómodo final de partido.



Los burgaleses finalizan la primera vuelta con pleno de victorias y no volverán a la competición hasta el próximo 18 de febrero, cuando se enfrentarán al Garmat.