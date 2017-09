«Si no puedes ganar, por lo menos no perder»

El preparador del Burgos CF, Patxi Salinas, realizó una lectura positiva del punto conseguido en el Ciudad de Tudela. Aunque lamentó no haber podido materializar alguna de las dos oportunidades que dispuso a lo largo de todo el partido (sobre todo la de Eneko) puso en valor el empate. «Cuando no se puede ganar un partido por lo menos no hay que perderlo. Creo que el resultado ha sido justo», sentenció.



El bilbaíno destacó una vez más la complejidad de ganar partidos a domicilio en el Grupo II de la Segunda B. Más aún ante un rival como el Tudelano, un equipo «agresivo y muy intenso». «Es un auténtico equipazo, por eso no ha perdido todavía ningún partido».



El preparador blanquinegro hizo una lectura positiva de la contienda destacando el «brutal trabajo defensivo». «Llevamos 4 partidos sin encajar un gol y eso no es por casualidad».



Patxi Salinas hizo un cambio táctico en la segunda mitad, renunciando a su 4-4-2 habitual con la entrada de Cusi por Carlos Álvarez. «No tenemos en la plantilla recambios para los puntas, por lo que tenemos que jugar con mediocampistas. Además ellos nos estaban haciendo daño por dentro y ahí Cusi nos podía ayudar porque el partido se nos estaba complicando», agrega el preparador, quien sostenía que su planteamiento era ya defender y buscar sus opciones al contragolpe.



Iñigo Valencia

Por su parte, el entrenador del Tudelano, lamentó el escaso botín conseguido por su equipo. «Me da bronca no haber podido ganar, pero hay que dar el valor que tiene al punto conseguido y al trabajo realizado ante un rival que ha hecho un inicio de Liga impecable y al que es muy complicado hacerle un gol. Hemos rondado su área mucho más que ellos la nuestra, pero nos ha faltado el gol», explica.



Y pone en valor la línea que está firmando el cuadro de El Plantío. «Creo que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer en Segunda B para tener éxito. Es un equipo que solo deja que pasen cosas en campo contrario».