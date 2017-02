Simeone: "El Barça sigue siendo el mejor, depende de lo que estén dispuestos a hacer"

Hasta en cuatro ocasiones ha repetido Diego Pablo Simeone que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, pese a lo que le ocurrió en París en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Puede que sea una estrategia para motivar algo más a un Atlético que no necesita demasiados estímulos añadidos para dar lo máximo contra el Barça y que tiene en juego tres puntos tan importantes como los que disputa su rival este domingo en el Vicente Calderón.

"Siguen siendo el mejor equipo del mundo, depende de lo que estén dispuestos a hacer, pero no cabe duda de que son los mejores", ha dicho el técnico rojiblanco tras dirigir el último de preparación del choque contra el Barça en la ciudad deportiva Wanda Atlético de Madrid. Una respuesta que venía a colación por la posibilidad de que el conjunto madrileño salga de entrada a presionar muy arriba a su rival porque, a la vista de los dos últimos enfrentamientos en la Copa, esa parece la forma de hacer más daño a los azulgranas.

PRESIÓN ARRIBA

"Fuímos a presionarle arriba y nos hicieron dos goles en 20 minutos. Después volvimos a hacerlo, nos salió bien y estuvimos cerca de dar la vuelta al resultado... Juguemos cinco metros más atrás o más adelante, estamos preparados para enfrentarnos al mejor Barcelona", ha señalado Simeone antes de insistir en que la goleada encajada ante el PSG no significa que el el Barça no puede volver a alcanzar su mejor nivel casi de inmediato.

"Es muy difícil competir como han competido durante la última década. Han ganado ocho títulos con Luis Enrique compitiendo siempre al mejor nivel. Un partido malo puede tenerlo cualquiera, pero ante nosotros, de cuatro tiempos disputados, ellos con medio nos han dejado fuera pese a que nosotros hicimos tres extraodinarios. Eso demuestra que ellos son mejores", ha añadido el técnico argentino, que no ha querido incidir en la trascendencia de los puntos en juego para el Barcelona por la posibilidad de echarse encima del Madrid en la clasificación y en la importancia para el Atlético cara al futuro.

RIVAL MEDIANAMENTE DIRECTO

"Estamos pensando en el partido del Barcelona y no más allá. Son tres puntos siempre, a pesar de que es un rival medianamente directo, o por el tercer puesto para la Champions o por algo mejor, pero falta mucho. En la temporada, a falta de diez partidos perder o empatar dos seguidos y eso puede condicionar mucho lo hecho durante el resto de la temporada. No creo que sea un partido determinante", ha señalado Simeone, que en principio devolverá la titularidad a Oblaken la portería y recupera a Godín para el centro de la defensa. No ha desvelado quién acompañará a Griezmann en ataque, pero Gameiroparte con ventaja después de su gran actuación en Levekusen.