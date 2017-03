El de mañana será un encuentro complicado para los intereses del Burgos CF. Las circunstancias no son las mejores. El cuadro blanquinegro tendrán sensibles bajas en una jornada en la que jugará en un campo de hierba artificial de reducidas dimensiones y ante un equipo que aumenta su nivel cuando juega como local. Manix Mandiola asume que el escenario no es el mejor para que los suyos logren una nueva victoria, aunque no lo descarta. «Estamos preparados para competir contra cualquier equipo del grupo sea la Cultural Leonesa, el Izarra o el último», comenta.



El de Eibar prefiere ver el vaso medio lleno.Es consciente de que Merkatondoa es un campo«complicado», aunque recuerda que el equipo burgalés ha jugado en otros terrenos de juego similares y ha salido airoso de los compromisos.«Es el Izarra, no es el Barca, ni el City y podemos competir de igual a igual», responde el técnico en tono jocoso.



La ausencia de Carlos Ramos y Cusi provocará que tenga que variar el eje de la medular, una de las posiciones más problemáticas en las últimas semanas.Asegura que tiene alternativas y la solución que cuenta con más opciones es la de meter a Álvaro Antón en el trivote junto con Prosi y Chevi.



Confía en los suyos y recuerda que fuera de casa el Burgos CF ha realizado buenos encuentros. «La excepción puede ser el partido ante el Pontevedra en el que nos faltó agresividad y estuvimos un poco más blanquitos. Por lo demás creo que hemos estado bien fuera de casa», expone.



Sabe que tendrá enfrente a un equipo que «domina el juego» en un campo tan peculiar y nombra al delantero Pito como una de las amenazas.«Maneja bien el campo, los botes...Están bien arropados y con un fútbol que se hace difícil de defender. De la nada te crean una ocasión. Pese a todo estamos mentalizados para lograr la victoria», declara.



Es entonces cuando el entrenador burgalesista habla de las motivaciones. La del Burgos CF en este caso es dar un nuevo paso adelante en la clasificación que le dejaría «casi entre los 10 primeros». Un triunfo en Merkatondoa supondría que la salvación estaría un poco más cerca. «Hay muchas cosas que harán que vayamos motivados», explica.



Mandiola sabe que lograr dos buenos resultados en las dos próximas salidas supondrían un importante avance en la lucha por la permanencia. Destaca el refuerzo moral que supondría no perder ni en Estella, ni en Villaviciosa, aunque mantiene la guardia alta y regresa al discurso más conservador.



«Sumar en los dos partidos nos acercaría a la salvación, pero creo que esto va a ser así hasta el final. Luego pierdes en casa y vuelves a estar en una situación similar», concluye Manix Mandiola.