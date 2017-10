Las derrotas acumuladas han minado la moral de la tropa azulona, que intentará dejar esta tarde en el olvido la presión añadida de querer agradar a su público. Aunque jugadores y cuerpo técnico son perfectamente conscientes de las dificultades que entraña la empresa que tienen entre manos.

El técnico del San Pablo, Diego Epifanio ‘Epi’ asegura que el Real Madrid es «el equipo más en forma de la competición». «Ha conseguido 9 victorias consecutivas -entre Liga y competición europea-, a pesar de las ausencias. Tiene una plantilla sufiencientemente larga y un gran cuerpo técnico que saben aprovechar al máximo su potencial».

De hecho, el preparador local considera que los blancos se han sobrepuesto muy bien a los problemas en forma de lesión. «Es un equipo muy bien trabajado y que se ha reforzado bien este año.Pero lo mejor que tiene es el conocimiento de Pablo Laso y la plantilla. Ha creado un estilo en el que los jugadores se sienten cómodos. Con esas bajas en el juego interior han sido capaces de ganar en los últimos días a Unicaja, Milan y Zalgiris».

Estas circunstancias y la extraordinaria confianza adquirida por la plantilla dejan un poco al margen las cuestiones puramente tácticas. «Lo más difícil de parar es el talento. Se puede defender mejor una situación táctica, pero lo difícil de frenar es el talento y el Real Madrid va sobrado en todas las posiciones. Hay que intentar parar a cada uno de los jugadores».

En la misma línea Epi confía en que su equipo siga creciendo para ser capaz de plantar cara a su rival de turno. «Tenemos que aprender a jugar todo tipo de partidos. Quizas jugar ante nuestro público nos ha atenazado un poco en los anteriores encuentros en el Coliseum. Tenemos que salir hacer nuestro trabajo y disfrutar independientemente del equipo que tenemos enfrente».

Y considera que el choque disputado en pretemporada -que sirvió de presentación oficial del proyecto ante su afición- «no sirve de referencia para nada». «Nosotros parecíamos un equipo con un juego alegre, que compartía bien el balón, que no tenía miedo a fallar. Y en Liga nos están pesando las piernas y la responsabilidad. Ahora cada error que cometemos nos lo castiga el equipo rival. Después de cada error hay que mirar hacia adelante y trabajar para no volver a cometerlo. No podemos tener miedo».

Pero más allá de todos los contratiempos Epi prefiere ver el vaso medio lleno. «En las últimas semanas el equipo está más implicado en el rebote, competimos mejor en esta faceta. Cada uno va encontrando su sitio y en el último partido ya cuidamos mejor el balón. Pero si recibimos un parcial como el del otro día en Santiago. Somos mejor equipo que hace unas semanas, pero lo tenemos que demostrar en la pista».

Por otro lado, el técnico del San Pablo Burgos hace un llamamiento a su afición para que aprenda a «valorar» el espectáculo más allá de los resultados. «Lógicamente el público quiere ver ganar a su equipo, pero debemos saber valorar los equipos y jugadores que vienen a Burgos. En el caso de hoy Luka Doncic puede ser el mejor jugador de la próxima década. Y los aficionados de Burgos podrán verlo en directo y tienen que disfrutarlo».