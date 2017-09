La de ayer fue la última Asamblea Ordinaria del Burgos CF, si nada ocurre en el proceso de transformación en SAD. Fue plácida para la directiva que vio como los todavía socios aprobaron por una amplia mayoría cada una de las propuestas que pusieron sobre la mesa. Las dos actas anteriores (la última asamblea de Barriocanal y la extraordinaria que se celebró en junio), las cuentas del pasado curso, así como el presupuesto del actual lograron la confianza de los socios de forma aplastante. Las tensiones vividas en las últimos años de Juan Carlos Barriocanal pasaron a la historia. El buen arranque del equipo también supuso una ayuda extra.



El Burgos CF está a un paso de convertirse en una SAD y la directiva comunicó a la masa social que espera que el trámite se complete antes de que acabe el actual año. Entonces todo será diferente y el poder de decisión residirá en el Consejo de Administración.



SE DUPLICA EL PRESUPUESTO

José Luis García y compañía han duplicado el presupuesto y se gastarán más de 120.000 euros en la plantilla, un importante aumento con respecto a campañas anteriores. Gonzalo Antón, responsable tanto económico como deportivo en el equipo directivo, que se han guardado una pequeña partida para reforzar el equipo en el mercado de invierno.



Los actuales dirigentes han apostado fuerte y deberán inyectar 400.000 euros provenientes de la SAD en el apartado de ingresos para que todo cuadre. No obstante, Antón insistió a lo largo de la noche en los 54 puntos. A partir de esa cifra comenzarán a pensar en otras cosas. «No queremos meter presión a los futbolistas», aseguró.



En estos momentos, el Burgos CF utilizará algo más de 64 por ciento de su presupuesto en los jugadores, cantidad en la que no entra el resto del personal no deportivo y que puede aumentar con el paso de la temporada.



Las previsiones de ingresos son arriesgadas y como la propia junta asumió en su encuentro con los socios tienen un arduo trabajo por delante para llegar a las cifras previstas.



Una de las aportaciones más importantes llegará de la mano de la Fundación, que ya se ha puesto en marcha y que según apuntaron los dirigentes burgalesistas ya ha entablado las primeras conversaciones con tres importantes empresas de la capital para que aporten su granito de arena a un proyecto que también debe articular el fútbol base y hacer de nexo de unión con otros clubes de la ciudad. La cifra a alcanzar es de 285.000 euros. «Ya hemos comenzado a trabajar y tenemos confianza en que podamos cubrir este presupuesto», argumentó la mesa de dirigentes.



La pasada temporada arrojó un saldo negativo de 152.869,79 euros. El presupuesto que hizo Juan Carlos Barriocanal era excesivamente optimista en algunos apartados y el club no llegó a esas cantidades. A lo anterior hay que sumar las tres contrataciones que la actual directiva realizó en el mercado de invierno y el crédito de 400.000 euros que suscribió con una entidad bancaria para «poder pagar las nóminas y llegar a final de temporada», según explicaron los directivos.



LLEGA LA SAD

LaSAD será efectiva antes de que concluya 2017. La segunda fase de la transformación ya ha concluido con la venta de poco más de 73.000 euros en acciones.Debe comenzar la tercera y definitiva, en la que la directiva se hará cargo del resto (deberán aportar más de 900.000 euros). El inicio de este último proceso se puede retrasar unos días, ya que el Burgos CF ha trasladado el caso a la Comisión Nacional de Mercado y Valores para que dé el visto bueno a este último paso y determine que el proceso anterior ha sido el correcto.



Miguel Ángel Benavente se refirió a este tema y habló de «una pequeña decepción». La directiva burgalesista sabía que los socios no iban a cubrir un excesivo porcentaje del capital social fijado (un millón de euros), aunque eran más optimistas en sus previsiones y no contaban con quedarse en poco más de 70.000 euros.

La remodelación de la Lateral llegará al finalizar la campaña

En el turno de ruegos y preguntas, a los mandatarios les preguntaron directamente por El Plantío. Fue José Luis García, presidente de la entidad el que respondió. Aseguró que el terreno de juego «está como está debido al concierto que se celebró en el mes de junio». Informó a los socios que el Burgos CF «nunca desantendió el césped y que confía que en un periodo de «2 ó 3 semanas» esté en perfectas condiciones. Por otro lado, los dirigentes blanquinegros se han entrevistado hace escasos días con Javier Lacalle para conocer los planes que tienen los dirigentes municipales con respecto a la instalación. El equipo de gobierno mantiene la idea de derribar la Lateral para levantar una grada nueva y «lavar la cara» al resto del campo. Esta obra supondrá un desembolso de 4,8 millones (todo indica que las obras comenzarán al finalizar la actual temporada). «Hubiéramos preferido una remodelación integral o la construcción de un campo nuevo», comentó García. Asimismo, el presidente del Burgos CF también comunicó a los socios que el Consistorio también tiene aprobada una partida de unos 150.000 euros para remodelar «los baños y la zona de los vestuarios».