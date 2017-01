Sofía Galerón jugará en la liga universitaria americana

BURGOS

Sofía Galerón será la próxima promesa burgalesa en completar su formación deportiva y académica en Estados Unidos. La jugadora de baloncesto vivirá su ciclo universitario en la ciudad de Boise (Idaho), donde compaginará los estudios con su mayor pasión.



Procedente de Castrillo de Murcia, la pívot cumplirá 18 años el próximo 18 de marzo. Galerón se inició en el baloncesto en el centro Claudia Ciancas de Sasamón para enrolarse después en las filas del Baloncesto Tierra Burgos, ya en edad infantil.



Ya en las categorías de base se convirtió en una referencia de su generación, por lo que la Federación Española la reclutó para su programa Siglo XXI. Apoyada en sus 188 centímetros de estatura, la interior burgalesa acumula una experiencia de dos campañas en Liga Femenina 2 y ha brillado en citas internacionales con las selecciones españolas de formación.



«Es un orgullo representar a mi país», indica. La actuación de la máxima anotadora y reboteadora del equipo nacional en el último Mundial sub17 llamó la atención de las universidades americanas, las cuales llamaron a su puerta. «Los ojeadores van a los campeonatos y después las universidades se ponen en contacto contigo», explica Galerón, quien descartó algunas ofertas recibidas para definir su elección entre dos propuestas.



Sin embargo, no tardó en decidirse. «Podía haber ido a una universidad con mayor nivel deportivo, pero visité Boise en Navidad y me gustó lo que vi», comenta.



La nueva miembro de los Broncos destaca de su próximo destino que es una ciudad «pequeña y segura», mientras que la universidad de Boise State le ofrece «un trato familiar» y la posibilidad de convivir en el equipo con dos españolas. «Es un centro con varias jugadoras internacionales y eso es positivo», valora.



Galerón competirá en la NCAA D1 de la liga universitaria americana, aunque antes deberá finalizar la temporada con el Siglo XXI. Hasta el momento, la interior firma 9.5 puntos y 6.5 rebotes por partido, con una valoración media de 11.5 créditos. «Aquí no destaco tanto como con la selección porque competimos con jugadoras con mucha experiencia», indica.



En este sentido, la burgalesa reconoce su destacado papel en un último Mundial sub17 en el que firmó 13 puntos y 8 rebotes por partido. «La verdad es que ese campeonato me salió muy bien, aunque normalmente no es así», apunta con modestia antes de pensar en su próximo reto, el Europeo sub18.



Mientras tanto, deberá decidir qué carrera estudiará en su nueva aventura. Galerón tiene clara su vocación y apostará por una especialidad ligada a la preparación física y a la salud. «En España es difícil compaginar la formación académica con el baloncesto y estoy contenta por dar este paso», explica la nueva representante de los Broncos de Boise State.