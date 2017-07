Sofía Galerón luchará por el podio en el Mundial 3x3

BURGOS

Sofía Galerón luchará en la jornada de hoy por una medalla en el Campeonato del Mundo de 3x3 para categoría sub18 que se celebra esta semana en la ciudad china de Chengou. España cerró la liguilla previa con pleno de triunfos y disputará la fase eliminatoria dispuesta a rubricar las buenas sensaciones transmitidas hasta el momento. Sin embargo, la fortuna ha dado la espalda a la selección, ya que se enfrentará a la favorita Hungría en cuartos de final (9,35 horas),



España lideró el Grupo D con un balance de 4/0 y, tras superar a Francia (9-8) y Kazajistán (19-7) el pasado jueves, ayer no tuvo problema alguno en derrotar a Egipto (2-21) y Singapur (4-22).



El bloque dirigido por Anna Junyer llevó el control de la situación de principio a fin en el primer turno sabatino y no dio opción a Egipto. El cuadro africano se vio superado por el poderío español tanto por dentro como fuera y la contienda no tuvo historia. Un triple de Galerón sirvió para cerrar el encuentro.



Con la clasificación en el bolsillo, el combinado rojo demostró por qué es una de las principales alternativas para subir al podio. La burgalesa comparte protagonismo con Aina Ayuso, Carla Flores y Aixa Wone en busca del éxito en su primer torneo internacional como jugadora de 3x3.



Así, el choque contra Singapur tampoco tuvo una excesiva dificultad para el bloque nacional. España repitió la fórmula aplicada frente a Egipto y se llevó un triunfo cómodo en el que la interior local aportó su granito de arena.



Hasta el momento, Sofía Galerón acumula 17 puntos en un Campeonato del Mundo que conocerá esta tarde su cuadro de honor.