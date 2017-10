BURGOS CF 0

REAL UNIÓN 0

Árbitro: Ortiz a Arias (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los locales, Borda, Adrián Cruz y Patxi Salinas (entrenador), así como al visitante Esnaola.



Burgos CF: Mikel Saizar, Andrés,SergioEsteban, Julio Rico, Borda,Adrián Cruz, David Martín, Iker Fernández, Carlos Álvarez (Ramón, min. 83), Abel Suárez (Cusi, min. 91) y Youssef (Manzano, min. 78).

Real Unión: Otaño, Urkizu, Gayaso, Rodellar,Senar,Esnaola, Martins, Mikel Alonso (Llamas, min. 59), Galán (Orbegozo, min. 76),Domínguez y El Haddadi (Capelete, min. 91).

El Burgos CF no pudo lograr la sexta victoria de la temporada y acabó empatando ante un Real Unión con mucho oficio que logró el objetivo con el que llegó a El Plantío. A los blanquinegros les faltó frescura ofensiva y, sobre todo en el segundo tiempo, no supieron superar el entramado táctico de su oponente. Pese a todo, las mejores ocasiones fueron para los de casa. El cuadro burgalesista fue capaz de crear hasta tres claras ocasiones en los primeros 45 minutos. Iker no estuvo fino en dos de las acciones, mientras que Abel Suárez se topó con el palo en una jugada ensayada.



Faltó acierto en esa primera mitad e ideas ofensivas en la segunda. El empate hace que ceda el liderato en favor del Mirandés, con los mismos puntos pero mejor diferencia de goles.



El equipo sigue siendo granítico y volvió a dejar la portería a cero. El Real Unión apenas inquietó a Mikel Saizar, que solo pasó apuros en un par de saques de esquina.Como el propio Salinas apunta, el trabajo defensivo roza la perfección, aunque ayer le faltó pegada en los metros finales.



El Real Unión le dio el balón al Burgos CF, que hubo fases del partido en las que basó su fútbol en continuas combinaciones que generalmente se quedaban en nada debido al desatino en el último pase.



Las sensaciones siguen siendo buenas y enfrente estaba uno de los equipos a los que se le espera en la zona noble de la tabla.El Burgos sigue mostrando seguridad y sobriedad durante los 90 minutos. Tiene las ideas claras y de momento es uno de los rivales a batir.



A los dos equipos les costó entrar en el partido, aunque la primera aproximación con peligro tuvo color blanquinegro. David Martín se aprovechó de un rechace para llegar al área, pero cuando quiso asistir a Carlos Álvarez un defensa cortó el envío.



Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos equipos tomará de forma clara las riendas del choque. La pelea se centraba en la medular y los balones no merodeaban las áreas en exceso. Sin embargo, en el minuto 21 llegó la primera gran ocasión para los de casa.



En un balón largo sin aparente peligro y favorable a la defensa y al portero del cuadro visitante, Carlos Álvarez ganó la partida a sus adversarios y desde el interior del área cedió el balón a Iker, cuyo disparo, con todo a favor, golpeó en un defensa y salió por la línea de fondo.



La oportunidad espoleó a los burgaleses, que dieron un paso adelante y pasaron a dominar el choque. Así las cosas, antes de que se cumpliera la primera media hora de juego llega la segunda gran oportunidad. En esta ocasión fue Abel Suárez el protagonista. El canario disparo desde el interior del área tras una jugada ensayada, aunque entre Otaño y el palo evitaron que el balón acabara en la portería del conjunto guipuzcoano.



El Burgos era mejor que su adversario. Sin alardes y a base de empuje había sido capaz de generar dos buenas ocasiones de gol, aunque la falta de acierto había impedido que se adelantara en el marcador.



Antes del descanso se volvió a demostrar que la de ayer no era la tarde de Iker Hernández.El delantero blanquinegro le robó la cartera al central, se plantó solo ante Otaño y cuando lo más fácil parecía batir la puerta del Real Unión remató con escasa convicción y desviado, por lo que la ocasión se fue al limbo.



El descanso estaba cerca y antes del intermedio el cuadro fronterizo tuvo su única aproximación de cierto peligro. Martins botó un saque de esquina muy cerrado y el balón se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador.



Los dos equipos se fueron al vestuario con el marcador inicial y con la sensación de que los de casa habían hecho méritos para tener ventaja en el tanteador.



En la reanudación el panorama cambió.El Real Unión salió más entonado y pronto se acercó a los dominios de Saizar.El balón seguía siendo para los blanquinegros, aunque las ideas escaseaban. Llegó el atasco ante un rival bien ordenado y cada vez con mayor confianza. El Burgos trataba de buscar las cosquillas a su oponente a base de combinaciones, aunque no encontraba la fórmula para hacer peligro.El cansancio comenzaba a hacer mella y las oportunidades de gol brillaban por su ausencia.



Adrián Cruz lo intentó desde la frontal del área en el minuto 67. Su disparo tocó en un defensa y estuvo cerca de acabar en la portería de Otaño. Llegó otro susto para el bando local en otro saque de esquina que Saizar no acertó a blocar.



Los minutos pasaban sin que ninguno de los dos contrincantes fuera capaz de dominar y de mostrarse superior.



Salinas movió el banquillo en busca de mayor velocidad y llegada por las bandas, aunque ni Manzano ni Ramón Blázquez fueron la solución. Los de casa no tiraron la toalla en ningún momento, pero la entrega no fue suficiente en esta ocasión para que los puntos se quedaran en casa.



La clave estuvo en la primera mitad, en la que el conjunto burgalesista tuvo el gol en su mano, pero le faltó puntería y acabó cediendo su primer empate en casa, aunque volvió a mantener una jornada más la portería a cero y ya van 7.