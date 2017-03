Una sorpresa obligada

BURGOS

No cabe duda de que la victoria conseguida el pasado sábado en Huesca supone una bocanada de oxígeno para un Villa de Aranda que aún tiene un largo camino por recorrer hasta alcanzar el objetivo. Restan 10 jornadas y el calendario no ofrece tregua alguna al conjunto ribereño, obligado a arañar un resultado positivo ante un rival complicado como es el Granollers -Príncipe de Asturias 20,30 horas-.



«Sabemos cuál es la dificultad e, independientemente de lo ocurrido en Huesca, se trata de un partido muy importante», explica un Álvaro Senovilla que va un paso más allá en su reflexión. «Es un reto y tenemos la ilusión de ganar ante nuestro público», añade.



El Granollers, cuarto clasificado, parte como favorito. Sin embargo, su presencia en competición europea suele afectarle en la liga. «Los equipos europeos tienen una doble cara. Puede que les sea difícil cambiar el chip o que tengan jugadores tocados. De la misma manera, puede ocurrir que atraviesen un buen momento de forma y que se sientan muy cómodos compitiendo», comenta el técnico. «No sabemos qué Granollers nos vamos a encontrar», reconoce.



Senovilla argumenta su teoría en la reciente derrota sufrida por el conjunto catalán en Valladolid. El responsable técnico gualdiazul asegura que este tropiezo «pondrá sobre aviso» a un Granollers que «no se dejará sorprender».



Además, el Villa de Aranda extremará las precauciones ante un conjunto que nunca se rinde. «Aunque vayas por delante en el marcador, ellos creen a ciegas en su juego y son capaces de competir en todo momento. No tienen grandes estrellas, pero están conjuntados», destaca.



El adversario de turno hace del contragolpe su principal virtud. Además, su sistema defensivo, «sin un patrón de juego claro», supone un quebradero de cabeza. Por eso, los burgaleses otorgan una importancia capital al balance defensivo para frenar las transiciones del contrario.



Senovilla, quien espera contar con los tocados Sánchez, Solenta y Ledo, reconoce que la pelea en la parte baja de la tabla estará viva hasta el final. «Es una lucha igualada porque todos los equipos somos capaces de sumar y de ganar partidos. El que temple los nervios se llevará el gato al agua», analiza un técnico gualdiazul consciente de las diferencias que marcarán los enfrentamientos directos.