Sorteo de Europa League. El Celta se enfrentará al Krasnodar ruso

El Celta de Vigo se enfrentará al Krasnodar ruso en octavos de final de la Europa League. El equipo gallego, que logró la proeza de remontar el 0-1 en la ida y batir por 0-2 en la vuelta al Shaktar, tendrá como rival al verdugo del Fenerbahce.

El Celta pasó ronda gracias a un gol de penalti dudoso de Iago Aspasen el minuto 90 y otro en la prórroga de Cabral (m. 117). La celebración fue todo lo alto. Y hoy posiblemente habrá otra al tocarle en suerte a un rival asequible en el bombo.

