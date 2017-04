Steinarsson enciende la luz

SAN PABLO INMOBILIARIA 100

CALZADOS ROBUSTA CB CLAVIJO 89



San Pablo Inmobiliaria: Steinarsson (11), López (7), Brine (2), Vega (12), Huskic (20) -quinteto inicial- Soluade (4), Barrera (15), Martínez (7), García (9), Toncinic (13).

Calzados Robusta CB Clavijo: Garrido (16), Ruiz de Galarreta (12), Bravo (12), Bonifant (2), Kupsas (31) -quinteto inicial- Pressley (-), Olomuyiwa (-), Norris (13), Martín (3), Birgander (-).

Árbitros: Morales y Muñoz.



Eliminados: El visitante Norris.



Parciales: 31-19, 50-40 (descanso), 75-65 y 100-89 (final).

BURGOS

El mismo equipo que una semana antes se botaba el balón en el pie ayer demostró por qué sigue siendo candidato a todo en este tramo decisivo de la temporada. El San Pablo Inmobiliaria recuperó sensaciones ofensivas ante un Clavijo pegajoso y levanta el ánimo para afrontar el tramo final con garantías.



El recital de Steinarsson ayudó a que los burgaleses soltaran lastre desde el inicio. El partido del islandés fue antológico, un torbellino incontrolable que se quedó a dos rebotes del triple doble.



Dominó todos los registros, marcó el ritmo, se multiplicó en los dos lados de la pista y encontró en Huskic a su mejor socio. El serbio se subió en marcha al cohete para, entre los dos, poner en órbita al San Pablo Inmobiliaria en un primer cuarto impecable. Al menos, en ataque.



La fluidez mostrada con balón contrastaba con los desajustes defensivos. Rioja se apoyó en los uno contra uno para mantenerse en pie ante un conjunto burgalés que sí tuvo el control del rebote. Al otro lado de la pista la pareja de baile protagonista seguía a lo suyo.



El base es de esos jugadores que puedes llevarte al fin del mundo. No es el director de juego más virtuoso de la categoría. Desde luego, tampoco es el más alto. Pero su corazón, intensidad y determinación son cualidades que valen su peso en oro.



Su tarjeta personal de 11 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes habla por si sola. El San Pablo Inmobiliaria voló por momentos sobre la cancha gracias a sus transiciones endiabladas. Huskic, con 13 puntos en el amanecer, fue el ejecutor del plan ideado por el base islandés. Y, así, los locales se fueron hasta un 22-10 tranquilizador. Los demás siguieron la estela de los dos protagonistas para estirar la goma hasta el 29-14.



Garrido se multiplicó en el bando blanco y los burgaleses aprovecharon la inercia para fijar el 38-19. La fluida circulación de balón y la claridad de ideas les permitió anotar en situaciones cercanas a canasta. Sin embargo, a medida que avanzaba el segundo cuarto el escenario cambió.



El Clavijo nunca se dejó llevar. Ni siquiera cuando los locales alcanzaron su máxima del partido (46-26). El San Pablo Inmobiliaria sacó del partido a Bonifant, la principal amenaza, pero sufrió ante Kupsas y Norris. El gigantón lituano fue un coloso cerca del aro y el alero castigó en el poste bajo. Al principio de forma anecdótica, el rival aprovechó el bajón ofensivo burgalés para recortar distancias.

El bloque de Epi se enfrió y un parcial de 4-14 aportó emoción al inicio de la segunda parte (50-40).

El San Pablo Inmobiliaria falló con el estoque y eso le costó un sofocón innecesario que duró hasta los últimos minutos. Los triples de Javi Vega volvieron a empujar al Clavijo al borde del abismo (63-48), pero el que casi se despeña fue el conjunto burgalés. El acierto exterior impulsó a los visitantes en un momento en el que los locales entraron en otro agujero negro. Kupsas, a sus anchas en la zona, hizo el resto.



El parcial de 3-12 encendió las alarmas y la cosa pudo ser peor en un afortunado final de tercer cuarto. El triple de Ruiz de Galarreta para poner a 3 puntos a los suyos se salió del aro y en la acción siguiente Edu Martínez recogió un balón muerto para dar algo de tranquilidad. A trancas y barrancas los azules iniciaron el último periodo con un colchón suficiente (75-65) cuando la fiesta había dado paso a la intranquilidad.



El partido había entrado en una dinámica extraña y peligrosa. Los locales no estaban para muchas florituras, si bien un imperial Kupsas no podía hacerse cargo de la remontada riojana en solitario. Los burgaleses no acababan de sentenciar y los blancos tampoco eran capaces de limar una diferencia asentada de forma inesperada con dos triples de Toncinic (86-74). Ni por esas se rindió el combinado logroñés, empeñado en dar emoción a un encuentro controlado en las fases calientes por un San Pablo que sigue enganchado en la pelea.