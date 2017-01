Stoner (Ducati) supera a los favoritos en Malasia

Cierto, no deja de ser la primera toma de contacto de la temporada. Cierto, nadie va, el primer día inviernal, en busca del mejor tiempo. Se trata de valorar el material, volver a soltar los músculos, hacerse con el control de la moto, conocerla, engrasar la relación con el equipo y probar todo, que es mucho, lo que cada una de las fábricas desplaza al circuito de Sepang (Malasia), el primer trazado que alberga el bautismo de la temporada. Pero no deja de ser sintomático, curioso, sorprendente y llamativo que el primer 'ganador' del año haya sido un pletórico Casey Stoner, antiguo bicampeón del mundo de la categoría 'reina', con Ducati y Honda, ahora probador de lujo de la factoria italiana de Borgo Panigale. Stoner rodó en 1.59.681, una décima de segundo más veloz que su compañero de marca, el veterano Andrea Dovizioso, demostrando, una vez más, que la nueva Ducati 'Desmosedici' ha nacido velocísima y está lista, sí, para asaltar el título mundial de la mano del tricampeón mallorquín Jorge Lorenzo (17º) y el propio 'Dovi'.



BAUTISTA, VELOCÍSIMO



El hecho de que, en el primer día de ensayo, la Ducati haya demostrado ya su impresionante potencial, queda patente en el hecho de que el nuevo piloto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar',Álvaro Bautista, no solo ha logrado acabar cuarto, a medio segundo de Stoner, sino que ha conseguido la máxima velocidad punta del día, alcanzando los 328 kilómetros por hora al final de una de las dos inmensas rectas de Sepang. La tercera posición, tras las dos Ducati, del debutante Maverick Viñales, con la Yamaha, es también una prueba más de que aquellos que lo han convertido ya en el 'quinto magnífico' no andan equivocados.

La máxima preocupación se centra, aunque, insistimos, se trata solo del primer día de entrenamientos, en las dificultades, parecidas al estreno de la pasada temporada, de la Honda, pues la mejor moto 'alada' fue la del británico Cal Crutchlow, que ha sido sexto a casi un segundo de Stoner, ya que el tricampeón Marc Márquez, que fue uno de los que más vueltas dió (53) hasta que empezó a llover, acabó noveno, a un segundo del exbicampeón australiano, Dani Pedrosa, 13º.



LORENZO, PREOCUPADO



La prueba de que se trata solo del primer día la verbalizó el propio Jorge Lorenzo, que concluyó en una discretísima 17ª plaza, entre otras razones porque se limitó, a lo largo de todo el día, en adaptarse, no solo a la nueva Ducati, sino a cambiar su pilotaje. "Este entrenamiento no ha tenido nada que ver con el de Valencia, tras el gran premio, donde todo fue muy bien. Aquí he podido comprobar que voy a tener que trabajar mucho y duro para ser veloz. Me he dado cuenta de que todo lo que yo hacía sobre mi Yamaha no sirve para pilotar rápido la Ducati".

Según cuenta el tricampeón mallorquín, "con la Yamaha frenaba muy tarde y entraba en la curva veloz, aquí tendré que frenar más tarde y entrar tocando frenos en la curva. Es evidente que creía que solo necesaría retocar la moto para adaptarla a mi pilotaje en pequeños detalles, pero me acabo de dar cuenta de que seré yo quien tendrá que poner más de su parte para ser veloz. Aquí, en Sepang, hay muchas frenadas fuertes y por eso no me han salido, de momento, los tiempos. Insisto, tengo que averiguar cómo he de pilotar la Ducati y, luego, ya podremos aspirar a hacer buenos cronos".