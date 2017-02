Suena el himno nazi en el Estados Unidos-Alemania de la Copa Federación

Las jugadoras y la delegación alemana se quedaron perplejos cuando escucharon al solista que interpretaba el himno alemán durante la ceremonia de apertura de la eliminatoria entre Estados Unidos y Alemania que se disputa en Háwai. Nadie daba crédito a lo que estaban cantando, nada más ni nada menos que una estrofa del himno alemán, asociada al nazismo y a Adolf Hitler, suprimida tras la Segunda Guerra Mundial.

https://t.co/IgZUW7TJUf

Dear USA! Maybe you want to be first in the World but germany learned their lesson. #fedcup wrong #hymn