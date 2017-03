CD TENERIFE 1

CD MIRANDES 1

Árbitro: Eriz Mata. Mostró tarjeta amarilla a los locales Jorge Sáenz, Falcón (portero suplente),Suso, Cristo González y Camille, así como a los visitantes Fran Cruz, Provencio, Kijera y Guarrotxena.

Goles: 1-0, min. 18: Amath. 1-1, min. 42: Néstor Salinas.



CD Tenerife: Dani Hernández, Jorge (Jouini, min. 89), Carlos Ruiz, Germán, Camille,Alberto (Aitor Sanz, min. 52), Vitolo,Suso Santana,Tyronne (Cristo González, min. 9),Aarón y Amath.

CD Mirandés: Sergio Pérez, Carlos Moreno, Fran Cruz (Álex Ortiz), Kijera, Eguaras,Sangalli (Maikel Mesa, min. 55), Provencio, Néstor Salinas, Guarrotxena, Urko Vera (Aurtenetxe, min. 65) y Pedro Martín.

El CD Mirandés sumó un sufrido punto en Tenerife.Supo apretar los dientes y aguantar las embestidas de un rival que tuvo más y mejores ocasiones. Los rojillos estuvieron a merced de su oponente en la segunda mitad.El empuje de los tinerfeños hizo que cedieran metros y los segundos 45 minutos se jugaron casi íntegramente en el campo del conjunto burgalés.



Pero en esta ocasión la suerte cayó del lado del cuadro castellano. Pese al acoso de su oponente, el balón no llegó a entrar en la meta de Sergio Pérez, lo que le permitió sumar un punto que hace que mantenga viva la llama de la esperanza.



El resultado positivo permite a los de Anduva acabar con el mal sabor de boca que dejó la derrota ante el Girona.Su próximo reto será el encuentro que jugarán en casa ante el UCAM Murcia, uno de sus rivales directos.



Ayer sufrieron, pero se mantuvieron en pie en un campo en el que nadie ha ganado y ante un equipo que es uno de los aspirantes a luchar por el ascenso a Primera División.Cumplieron su objetivo, aunque acabaran encerrados.



El partido tuvo unos primeros minutos de tanteo en el que ninguno de los dos adversarios logró hacerse con las riendas del choque. Tinerfeños y burgaleses se tanteaban e incluso fue el Mirandés el que tuvo una primera aproximación al área rival, aunque el disparo de Guarrotxena se fue arriba.



Con el paso de los minutos el partido se fue inclinando hacia el lado local. Aarón Ñíguez hacía peligro en cada balón que tocaba y la velocidad de los puntas locales incomodaba sobremanera a la retaguardia burgalesa, que en el 18 acabó por ceder.



Aarón llegó bien por la banda izquierda, puso un buen balón y Amath remató a placer al fondo de las mallas. La defensa rojilla no estuvo fina y facilitó la acción canaria.



El Mirandés acusó el golpe y en los minutos siguientes el dominio del Tenerife fue más claro.Sin embargo, se fue recuperando y para la media hora de juego dio el primer susto.



Sangalli metió un buen balón a Pedro, que buscó el punto de penalti. Urko Vera remató en posición forzada y no se dio cuenta de que Salinas estaba en mejor posición detrás de él.El choque se fue igualando y en el 35 Pedro lo volvió a intentar desde fuera del área.



El gol del empate llegó en el 42 y lo hizo después de que Cristo desaprovechara una ocasión dos minutos antes. Néstor Salinas batió a Dani Hernández desde fuera del área con un disparo cruzado al que no llegó el guardameta local. Hubo un susto antes del descanso, aunque finalmente el gol de Amath no subió al marcador por fuera de juego.



El Mirandés estaba metido de lleno en el partido con este empate. Las espadas se mantenían en todo lo alto y las opciones burgalesas de conseguir un resultado positivo crecían.



Sin embargo, en la segunda mitad el dominio de los tinerfeños fue apabullante.Desde los primeros compases de la contienda, el equipo isleño se hizo con la manija del choque y comenzó a crear ocasiones de peligro.



Según fue avanzando el cronómetro, la agonía aumentaba y es que el Tenerife atacaba con todo. Del Mirandés no había noticias en ataque. En los segundos 45 minutos se dedicó a defender y prácticamente no llegó a la portería contraria.



El carrusel de ocasiones canarias lo comenzó Suso y lo continuó Amath. A los rojillos les costaba salir de su propio campo y el balón merodeaba de forma continua los dominios de Sergio Pérez.Sin embargo, el Tenerife anduvo escaso de puntería.En el minuto 68, el Tenerife tuvo una ocasión muy clara en un saque de esquina, pero Provencio sacó bajo palos cuando Pérez estaba ya batido.



Álvarez de los Mozos reforzó su defensa con la salida al terreno de juego de Aurtenetxe, que sustituyó a Urko Vera. El conjunto de Miranda pasó a jugar con defensa de cuatro. La presión bajó levemente.



El Tenerife fue perdiendo gas.Seguía empujando, aunque más con el corazón que con la cabeza. La escuadra isleña comenzaba a desesperarse después de tantas ocasiones desperdiciadas. El Mirandés aguantó el tipo hasta el final y sumó un punto que mantiene su fe en la permanencia.