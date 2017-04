Tablas en un duelo de alta tensión

Combate nulo en San Amaro. Atrio y Unionistas se repartieron los puntos en un duelo de alta intensidad. El combinado blanquinegro dejó escapar sus primeros puntos como local desde que Santi Sedano se hizo cargo del banquillo. Y lo hizo en un choque de trenes frente a un rival que llegó a Burgos con la intención de asaltar la segunda plaza.

Los burgaleses se repusieron a la perfección del tempranero tanto de los charros, equilibraron la contienda en el arranque del segundo acto y jugaron 40 minutos en superioridad numérica, pero no fueron capaces de superar el entramado defensivo planteado por los visitantes desde que se quedaron con 10.

Unionistas dejó patente su pegada a las primeras de cambio. Sin mediar palabra desató las hostilidades en una acción sin aparente peligro en la que Obispo lanzó un larguísimo saque de banda por el costado diestro sobre la internada de Isaac, quien ganó la partida a Jaime y se lanzó trastabillado hacia la línea de fondo. Allí centró al corazón del área. El meta local Mario llegó a tocar el balón, pero no logró desviarlo lo suficiente. Y el esférico llegó manso al segundo palo, donde apareció Cristo para empujarlo a placer al fondo de las mallas.

La imponente presencia física y una salida en tromba decantó la contienda del lado salmantino. El Atrio se veía sorprendido por el ritmo que impuso su contrincante. Intentó sacudirse el dominio con una falta botada por Bellido buscando el primer palo que se marchó fuera. Pero los charros llegaban con mucho peligro a las inmediaciones de la meta de Mario.

Superado el minuto 10 de juego Óscar, en el segundo palo, picó de cabeza un centro de Rodri desde la banda izquierda. El testarazo lo detuvo con apuros Mario. Acto seguido fue su compañero Isaac quien tras robar un balón en la zona de creación burgalesa probó fortuna desde 25 metros.

Y ya en el 16 los visitantes pudieron abrir brecha en el marcador, de nuevo en un saque de banda largo, que peinó Antonio y Óskar, en el área chica, echó al suelo y la media vuelta lo estrelló en la parte superior del larguero.

A partir de ese momento el duelo dio un giro radical. El Atrio dio un paso adelante y se hizo fuerte acumulando hombres por dentro. Y ahí comenzó a generar situaciones de superioridad que se tradujeron hasta la llegada del descanso en hasta 5 ocasiones muy peligrosas. Los anfitriones hacían mucho daño por el costado diestro con las combinaciones entre Átomo y Pablo. Guti protagonizó la primera en el 21 tras una dejada de Adri desde el segundo palo, pero el chut del ariete salió demasiado flojo. En la siguiente jugada, tras pelear un balón por el centro, disparó por encima del larguero. Antes de la media hora recogió un balón rechazado tras una falta botada por Bellido y conectó un derechazo que se marchó muy cerca del travesaño.

En el tramo final del primer acto tomaron el relevo Dava, con un derechazo potente desde la frontal que no encontró portería y un zurdazo seco de Adri desde la corona del área muy cerca del poste. En pleno vendaval de los burgaleses el colegiado incluso les anuló un tanto por previo fuera de juego.

Con el receso no cambió la decoración del partido. El Atrio había encontrado una vía de agua en la medular del Unionistas y estaba dispuesto a aprovecharla. En el 51 se quedaron los visitantes en inferioridad numérica sobre el césped cuando Chamorro vio la segunda amarilla.

Los burgaleses, con todo un mundo por delante, siguieron a lo suyo y encontraron poco después el premio a su insistencia. Bellido botó una falta junto a la línea de cal por el costado diestro y el balón repelido por la zaga visitante lo empalmó con potencia y a ras de césped Pablo superando una maraña de piernas. Javi Díaz llegó a tocarlo, pero no pudo evitar que se colara en sus redes.

Santi Sedano movió fichas y dispuso todo su arsenal defensivo sobre el césped ante un Unionistas que se replegó en campo propio esperando que escampara. Los charros consiguieron quitar revoluciones al partido, que perdió ritmo por constantes interrupciones y parones que impidieron que el Atrio explotara el filón que había encontrado. De hecho, hasta el final del duelo solo Dava, desde la frontal, y Tobar, que a punto estuvo de superar a Javi Díaz en plena salida, pusieron en aprietos a la meta visitante. Y Unionistas tuvo en una falta botada por Cristo su única llegada.