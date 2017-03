Tatiana Calderón: "Me escogieron por ser rápida, no por ser mujer"

Sauber tiene desde hace tres semanas un nuevo piloto de desarrollo que competirá en GP-3. El fichaje ha sido una mujer: Tatiana Calderón, hispano-colombiana nacida en Bogotá el 10 de marzo de 1993. Celebró sus 24 años en los entrenamientos de F-1 en el circuito de Montmeló.

-¿Qué es un piloto de desarrollo? Como su nombre indica, la idea de Sauber es que vaya a varios grandes premios con ellos para ver cómo funciona el equipo, trabajar con los ingenieros y hacer muchas sesiones de simulador para aprovechar esas experiencias en la temporada de GP-3.

-Un desarrollo del piloto y del coche. De los dos, exacto, porque en el simulador pueden probar cosas que trasladarán al coche real, y las probaré porque a la vez sirven para enseñarme de cara a la Fórmula-1.

-¿Y llegará a subir a un F-1? Dependerá de mis resultados y de cómo me vean en el simulador. Está sobre la mesa.

-Es la oportunidad de su vida. Sí. Es el momento de demostrar lo que valgo. Hay una fila de pilotos que desearían estar donde estoy yo. Esta oportunidad solo llega una vez.

-¿Cómo ha llegado a las puertas de Sauber? Siempre me gustaron los deportes. De pequeña mi hermana Paula me llevó a una pista de karts. Nos encantó. Desde entonces íbamos cada día después del colegio, convencimos a nuestros papás de que nos compraran unos karts y empezamos a competir. Corrí en karts en Estados Unidos y Europa, monoplazas y la Fórmula 3 española y la GP-3.

-¿Para ser piloto se necesitan ganas, dinero, talento, todo…? Una combinación de todo. Si tienes talento pero no tienes fondos, no llegas. Pero con fondos y sin talento tampoco llegas.

-¿Le gusta la velocidad o competir? No hay una sin otra. Si estás sola, sin un competidor que me meta presión no sacas lo mejor de ti misma.

-¿Ha encontrado dificultades para progresar por ser chica? Es difícil ganarse el respeto por la percepción de que la mujer, de por sí, va a ser menos que un hombre. O que en la pista, si te mueven el coche, cederás el espacio. Me ha tocado estrellarme muchas veces para hacerme respetar y demostrar que estás ahí para competir, que tienes talento, y que tienen que hacer caso si sugieres cambios en el coche.

-¿Le piden más o demostrar más? No es demostrar más o menos, sino demostrar. Sin haberlos probado, escogen antes a un hombre que a una mujer.

-¿Y está aquí para combatir eso? Sauber es el ejemplo perfecto de inclusión de ambos géneros. Tienen mujeres en cargos importantes, como Monisha Kantelborn al frente del equipo, o Ruth Buscombe, que es la jefa de estrategia. Es la capacidad más que el género lo que cuenta. No siento más presión de la que me impongo yo por llegar a lo más alto.

-¿Veremos a una mujer en F-1? Sí, estoy segura. Ojalá sea yo, pero van llegando chicas poco a poco.

-Pero hay una cola de hombres esperando un volante. En F-1 no te dan un asiento por tu género. No te lo dan por ser mujer. Te lo dan porque eres rápida, porque has demostrado tus cualidades.

-Los coches, sin embargo, exigen más físico. ¿No es un hándicap? No es una limitación. La corriges con más entrenamientos. De hecho, leí un estudio según el cual las mujeres se adaptan mejor a las fuerzas G que los hombres.

-¿Su objetivo más inmediato? Hacerlo muy bien en GP-3 porque quieren ver mi progresión y llegar a manejar un F-1. Aún no tengo el asiento hecho. Los chico hoy rayan el 1,80 y yo mido 1,63, habría que amoldarlo todo. Algún ingeniero me dice que ojalá pilotara yo porque es más fácil diseñarlo para alguien más pequeñito y ligero.

-El salto de GP-3 a F-1 es gigantesco. Hay pilotos como Verstappen y Bottas que lo han dado. La técnica de conducción es muy parecida, y en F-1 trabajas con más gente. El coche tiene más grip. En tres vueltas te acostumbras a la velocidad.

-¿Qué piensa al volante? Que en la frenada puedes ganar mucho tiempo. En ser más rápida en cada vuelta.

-¿Cuál es su relación con sus compañeros Ericsson y Wehrlein? Buena. Estos días, en los entrenamientos, andaban atareados. Nos conoceremos más a medida que transcurra la temporada.

-En el equipo, ¿la miran de igual a igual o como una curiosidad? De igual a igual. Supongo que me respetan. Sonríen, pero saben que yo quiero su asiento.

-Y que llegó aquí para quedarse. Naturalmente. No estoy aquí para ser piloto de desarrollo, sino porque quiero ser piloto titular.

-¿Ahora está donde quiere estar? Sí. Me han abierto las puertas de verdad, desean que lo haga bien y eso me llena de confianza. Me siento parte de ellos. Antes de firmar dudaba de cómo me tratarían. En GP-3 están los pilotos de formación de Ferrari, Renault, McLaren… Si estoy aquí es porque creen en mí.

-Y si la ficharon no es por ser mujer. Por ser mujer no estaría aquí. Llevo 14 años compitiendo. Mi ambición es agarrar ese volante. Siento que me han escogido por ser rápida, no por ser mujer. La prioridad es la velocidad, no el género. Manda el cronómetro al final.

-¿Fuera del circuito corre? ¿En la calle? No. Hay radares por todas partes. Las carreras las dejo para la pista.