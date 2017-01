Como Luis Enrique, bueno, casi nadie del Barça, concede entrevistas personalizadas, los medios de comunicación que siguen al club azulgrana aprovechan los compromisos que los protagonistas culés tienen con determinados medios, en este caso la televisión del club (Barça TV), para repicar las declaraciones y, sobre todo, estirarlas lo máximo posible.

La cita previa a la visita de Copa a la catedral, ha servido para que muchos le recordasen a Luis Enrique algunas de sus frases en la entrevista en Barça TV. Y Lucho, claro, ha seguido tirando balones fuera. “Dije lo que dije y ya está, no tengo nada más que añadir”, ha contestado cuando le han pedido que dijese qué cosas eran las que no le gustaban del fútbol.



DESPLANTE A UN PERIODISTA

Cuando Xavier Riera, de A3 Media TV, que casi siempre suele ser el último en preguntar, le recordó las últimas declaraciones de Pep Guardiola en el sentido de que ve cerca el final de su trayectoria como entrenador, Luis Enrique, que suele mirarle siempre de reojo, estuvo muy atento a la pregunta, que fue: “Usted que es de una edad y trayectoria parecida ¿ve también próximo el final de su carrera como técnico?”

“¿Te gustaría que fuese el final de mi carrera, eh?”, le espetó Lucho, a lo que el bueno de Riera añadió: “No, no, que va, eso lo decide usted”. Y, sí, Luis Enrique le respondió: “Mira, sabes qué pasa que los profesionales del fútbol hemos aprendido que el futuro no existe. Yo, cuanto más planifico, peor me salen las cosas, así que prefiero ir día a día”.

El técnico del Barça no tuvo reparo en definir a Ernesto Valverde, entrenador del Athletic y que suena como uno de sus posibles sustitutos, en caso de que él no quiera renovar. “Es uno de los técnicos con el que más me he enfrentado. No solo eso, con el Celta tuvimos el honor de inaugurar el nuevo San Mamés. Valverde es uno de los mejores entrenadores del fútbol español, de gran nivel. Me encanta su idea futbolística y el carácter que imprime a sus equipos. Y es normal que salga como posible entrenador del Barça. Para bien o para mal, los técnicos estamos acostumbrados a estas cosas”.