«Tenemos que aprovechar esta dinámica positiva»

Ha desarrollado toda su todavía corta carrera deportiva en las filas del Burgos CF, a cuyo primer equipo llegó hace 4 temporadas. Sergio Esteban tiene ADN blanquinegro y se ha convertido en el jugador número 12 de Patxi Salinas. Un recambio de lujo para el técnico bilbaíno, que ya ha utilizado al canterano como interior diestro y como lateral zurdo.



El burgalés no oculta las ganas del vestuario de retornar a la senda de la victoria tras el empate firmado el pasado fin de semana ante el Real Unión. «Fue un partido contra uno de los rivales que van a estar al final ahí arriba, un choque duro en el que hicimos las cosas muy bien. Pero terminamos con la sensación de que nos dejamos dos puntos, porque tuvimos ocasiones para llevarnos los tres. No tuvimos la fortuna de marcar goles, pero la importante es seguir en esta línea y mantener la portería a cero. Ese debe ser el camino».



Y reconoce la importancia de entrar con el pie derecho en la competición, en contraste con lo que ocurrió la pasada campaña. «Las temporadas en el fútbol cambian mucho de un año para otro. El pasado tuvimos mala fortuna y nos encontramos con una racha negativa de resultados y entramos en una dinámica mala de la que es complicado salir. Y este año es todo lo contrario, hemos empezado muy bien y los resultados están acompañando. Estamos en una dinámica muy positiva que tenemos que aprovechar».



Sergio Esteban muestra su satisfacción por el rol que está teniendo en el equipo. «Estoy muy contento. El otro día me tocó jugar de lateral izquierdo, no es mi posición natural pero pude adaptarme bien con la ayuda de los compañeros, que me arroparon mucho. Estoy satisfecho de poder demostrar que puedo competir. También he actuado en varios partidos como interior diestro. Tampoco es mi posición pero ya había jugado alguna vez y Patxi Salinas sabe que puede contar conmigo donde me necesite. Todo lo que sea contar con minutos, sea donde sea, es importante para mí».



Su polivalencia le está abriendo muchas puertas hasta hacerse con un papel de primer orden en el Burgos CF. «Puedo jugar en varias posiciones. Desde pequeño lo he venido haciendo. Puedo adaptarme a las exigencias del entrenador. Es una virtud para el equipo que el entrenador pueda contar conmigo para varios puestos para cubrir posibles bajas o sanciones».



El defensor destaca el clima de optimismo -que no de euforia- que se vive en el vestuario blanquinegro por los resultados firmados hasta el momento. «Para mí todas las temporadas son ilusionantes. Estar en el primer equipo de tu ciudad y en el club en el que has jugado toda la vida es algo ilusionante. Pero es cierto que este año, al haber empezado tan bien, con una dinámica tan positiva y arropados por la afición hace que pueda ser un año muy bonito».



Pero no es partidario de lanzar las campanas al vuelo. «Tenemos que tener los pies en el suelo e ir día a día sin pensar más allá del choque del próximo domingo. Sabemos que es un camino muy largo».



Sobre el partido del domingo pone de relieve el hándicap de la superficie de juego. «Es un césped artificial sobre el que no estamos habituados a jugar. Cambian los botes y las dimensiones. Sabemos que es un rival muy duro, sobre todo en su casa, donde deja escapar muy pocos puntos y es muy difícil sumar. Tenemos que seguir en la línea de los anteriores partidos y a partir de ahí crecer en ataque y buscar los tres puntos. En este grupo no se gana fácil a ningún rival. Ellos juegan con la ventaja de estar habituados al campo. Hacen partidos muy intensos y nos van a poner las cosas muy difíciles. Nosotros tenemos que estar concentrados al 100% durante los 90 minutos».