«Tenemos que recuperar la solidez defensiva»

Con cuatro ausencias en sus filas regresó ayer al trabajo el Burgos CF en Castañares en la primera sesión de entrenamiento específica para preparar el choque del próximo domingo ante el Valladolid B. Chevi, Álvaro Antón y los canteranos Del Val y Germán no se pudieron ejercitar con sus compañeros.

El centrocampista madrileño se tuvo que retirar antes de tiempo en el amistoso del miércoles en Vitoria por una sobrecarga y ayer no trabajó con el grupo. Por su parte, Álvaro Antón sufre un proceso gripal que ya le impidió jugar ante el Alavés, mientras que Germán padece una gastroenteritis y el meta burgalés se hizo daño en la rodilla en el amistoso y se ha sometido a una prueba médica para determinar el alcance de su dolencia.

En principio, todos ellos estarán disponibles el domingo en palabras de Manix Mandiola, quien expuso las conclusiones obtenidas en el amistoso frente al Alavés. «En Vitoria demostramos que jugamos bien a fútbol. Y un equipo de Primera solo nos ganó en dos contragolpes. Ya nos ha pasado lo mismo en algún choque de Liga. A la hora de defender vienen nuestros problemas. Parecía que los teníamos medianamente solucionados y nos están volviendo a venir por ahí los males. Hacemos muchas cosas bien y corremos mucho, pero necesitamos recuperar la solidez defensiva».

En la misma línea, el preparador eibarrés hace hincapié en la obligación de que sus pupilos mejoren sus prestaciones en la retaguardia. «Si a lo largo de 90 minutos generas ocasiones y no marcas y concedes atrás, al final lo terminas pagando. Y eso nos ha pasado en los dos últimos encuentros».

Mandiola reconoce que su equipo no atraviesa por su mejor momento, aunque prefiere hacer una lectura optimista de la situación. «El margen de error es reducido. Pero en Navidades hubiéramos firmado estar en esta situación. Veíamos que podía pasar, todos los equipos tienen malas rachas. Parece que estamos mal, pero hemos sacado 6 puntos en los últimos 5 partidos. Ya firmaba hacer lo mismo en los 5 siguientes, lo que nos dejaría a un paso de la salvación. Y eso en una dinámica mala. Pero en casa estamos siendo bastante fiables. Llevamos tres partidos muy buenos seguidos en casa, lo que nos da argumentos para ser optimistas», asegura.

El técnico blanquinegro destaca la complejidad de un rival que ya fue capaz de golearle en los Anexos de Zorrilla, pero prefiere centrarse en su equipo. «Allí nos arrollaron, aparte de los 4 goles nos hicieron varias ocasiones más. Fue un partido muy loco y abierto. Tenemos ahora que optimizar nuestros recursos y dar una sensación de mayor solidez defensiva. Si hacemos bien lo que sabemos hacer somos favoritos», finaliza.

Prosi

El centrocampista asturiano también compareció en sala de prensa al término del entrenamiento y mostró su satisfacción por haber dejado atrás sus molestias. «Físicamente ya me encuentro mucho mejor. Lo que parecía que iban a ser dos semanas se han convertido en dos meses y medio de lesión. Me ha costado mucho coger el ritmo, pero estas dos últimas semanas me han venido bastante bien y estoy en óptimas condiciones».

Prosi no esconde que la plantilla está «fastidiada» por haber perdido el colchón de puntos que logró en enero. «Pero también confiada, porque en la primera vuelta necesitamos 11 jornadas para ganar el primer partido y terminamos sacando 20 puntos. A poco bien que lo hagamos en el mismo tramo de la segunda saldremos de ahí».

El asturiano no se muestra preocupado por las sensaciones que ha ofrecido la retaguardia blanquinegra en los últimos duelos. «Ha sido un poco circunstancial, por errores puntuales que hacía tiempo que no teníamos. Hay que estar tranquilos y no obsesionarnos, que no nos pueda la ansiedad», matiza.

Con respecto a su nuevo rol en el equipo a consecuencia de la baja de Cusidor -quien tiene todavía varias semanas por delante de convalecencia- Prosi destaca que se encuentra «cómodo». «Ya había jugado en esa posición en Guadalajara y en la cantera del Madrid. Tengo que cambiar el chip, porque la posición me pide otras cosas, pero me siento a gusto», concluye.