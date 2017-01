En terreno conocido

BURGOS

Puede que Diego Epifanio ‘Epi’ cumpliera el pasado mes de noviembre su primer año al frente de un equipo profesional. Sin embargo, el técnico acumula una dilatada trayectoria en los banquillos y ahora aportará al CB Miraflores la experiencia necesaria en su estreno en una Copa Princesa.

Su palmarés como ayudante habla por sí mismo. Un ascenso a LEB Oro (2006), tres más a ACB (2013, 2014 y 2015) y tres títulos coperos (Copa LEB2 2005 y 2006 y Copa Príncipe en 2013) adornan la carrera deportiva de Epi.



El San Pablo Inmobiliaria, plagado de jugadores inexpertos en estas lides, agradece la sabiduría de su entrenador en estos momentos en los que la presión puede hacer mella. En plena cuenta atrás antes de jugarse la Copa frente al Oviedo, Epi tiene claro qué debe hacer su equipo. «Lo importante es estar concentrados y tranquilos», asegura.



Y es que en estos días la batalla psicológica tiene tanto valor como la táctica. «Debemos gestionar la ansiedad y los nervios», explica. Una vez que el balón comience a botar solo quedará «dar el cien por cien».



Pumarín será una olla a presión. No se trata de una simple expresión periodística. Es una realidad y Epi se empeña en conseguir que el San Pablo Inmobiliaria solo piense en sus capacidades. «Son muchos días hablando de la Copa y es importante que tanto los jugadores como el cuerpo técnico seamos capaces de abstraernos del ambiente dentro y fuera de Pumarín», advierte, antes de dar con la clave. «Debemos pensar únicamente en hacer nuestro trabajo y en disfrutar», señala.



El preparador recuerda que para el joven CB Miraflores estar en la final ya representa un «premio» y el club «no va a cambiar el discurso» a pesar de afrontar un «partido importante». «Estar aquí significa que durante la primera vuelta fuimos el segundo equipo que mejor hizo su trabajo», destaca.



Sea como fuere, el San Pablo Inmobiliaria sabe que encontrará muchas dificultades y Epi otorga una importancia capital al factor cancha. «Desde que la Copa se juega a partido único nunca ha ganado el visitante», recalca, para recordar la influencia del público en sus dos experiencias en Copa Príncipe como técnico del Autocid. «El ambientazo de Canarias en 2012 dio fuerzas al rival y cuando tuvimos la suerte de jugar contra Andorra en casa en 2013 la grada también apretó mucho», apunta. Y eso que el conjunto local suele acusar «la ansiedad» en los primeros minutos del partido.



Pumarín pondrá a prueba la capacidad del plantel azul, aún con el recuerdo fresco de la dura derrota sufrida recientemente en Liga. «Sabemos que jugar allí ante un equipo como Oviedo es muy difícil. Esta semana trabajamos para limitar los errores que tuvimos aquel día», comenta.



Epi otorga una importancia especial al factor anímico de la Copa Princesa para afrontar con la máximas garantías la fase decisiva del curso. No en vano, este partido también conlleva una carga adicional y desgaste extra en un calendario tan exigente.



«Hay 16 equipos que han parado, algo que viene bien en una liga tan apretada. El que gane la Copa saldrá beneficiado porque le habrá merecido la pena renunciar a ese descanso que han tenido los demás. Mientras tanto, al perdedor le afectará la derrota porque acumulará cansancio y sensaciones negativas», indica.



Además, Epi no olvida que la Copa tiene un valor añadido. Un año más, el ganador se garantiza el factor cancha en todas las eliminatorias del play off de ascenso (siempre que se clasifique entre los cinco primeros en la Liga Regular), otro aspecto importante «tal y como está la cosa» en la lucha por los puestos de privilegio. Sea como fuere, la temporada aún deparará grandes emociones.