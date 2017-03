Thiago Motta atropella a un aficionado del PSG

De la alegría de unos a la tristeza y rabia de otros. Un grupo de aficionados del PSG se reunieron en el aeropuerto de Le Bourget para insultar y lanzar objetos a los futbolistas del club francés por la eliminación de la Liga de Campeones.

TENSO RECIBIMIENTO

Thiago Motta, que no jugó por lesión, salió del aeropuerto junto a su mujer dentro de su lujoso coche. Un seguidor no se apartó de la carretera y el futbolista le golpeó. Por suerte, la velocidad a la que iba no era muy elevada. Según informa el medio francés 'RMC', el aficionado tuvo que acudir al hospital por dolores en la espalda.

Cerca de 30 seguidores descargaron su furia fruto de la impotencia contra los jugadores del club parisino. La policia y el equipo de seguridad del club se tuvieron que emplear a fondo para que la cosa no fuera a más ya que los ánimos estaban muy caldeados.