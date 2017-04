Tiempo para disfrutar

Con los deberes hechos y la permanencia matemática en el bolsillo afrontará el BigMat Fontecha Juventud el tramo final de la temporada en el Grupo 2 de la Segunda División B. El combinado burgalés se desplaza mañana a tierras vizcaínas para verse las caras a partir de las 12,00 horas en el Polideportivo Municipal Mikel Trueba contra el FS Santurtzi.

Los burgaleses medirán sus fuerzas contra una escuadra inmersa de lleno en la lucha por eludir los puestos peligrosos de la tabla. Los vascos ocupan actualmente la 13ª posición de la general, en zona de salvación, pero con tan solo 4 puntos de ventaja con respecto al Graccurris -que marca la frontera del descenso-. La mayor necesidad de los puntos en juego incrementará la dificultad de la contienda para los intereses de los castellanos, que no obstante buscarán sumar su primera victoria a domicilio del curso. Pero puede convertirse en un arma de doble filo para el Santurtzi, puesto que también podría traducirse en un exceso de presión y en un bloqueo de sus jugadores.

Por el contrario, el BigMat encara la contienda liberado de toda tensión clasificatoria y con la conciencia tranquila -puesto que no se juega nada en el envite salvo la honrilla de tratar de acabar la liga en la mejor posición posible y logrando al menos una victoria como visitante-.

En la ida se impusieron los vascos por 3-4 en el Polideportivo Círculo con un rocambolesco final de partido en el que dieron la vuelta al marcador cuando llegaban a Burgos como farolillo rojo y sin haber sumado ninguna victoria en las 12 primeras jornadas. Aquel triunfo les sirvió para comenzar la remontada hasta llegar al tramo final de la temporada fuera de los puestos de descenso.

Samuel será la única baja del cuadro arlequinado en esta salida (todavía no se ha recuperado de su lesión en la rodilla), toda vez que Escudero entrará en la convocatoria tras varias semanas en el dique seco pese a que todavía no ha dejado definitivamente atrás sus molestias en la espalda.