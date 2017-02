Toni alaba la solidez del equipo y avisa del peligro del Celta B

El Burgos ha pasado de ser un chollo para las delanteras rivales a convertirse en un oponente difícil de batir. Ha ganado en solidez, algo que agradece Toni Lechuga, portero del conjunto blanquinegro que ayer cumplió 29 años. El jerezano ha dejado su portería a cero en 3 de los 4 últimos encuentros, en los que solo ha encajado 1 gol. Supone una satisfacción para todo guardameta, aunque el andaluz se decanta por el colectivo. «Es trabajo de todo el equipo. El portero lo nota en la confianza, en la seguridad... Todos hemos mejorado y tenemos que seguir en esta línea ascendente», responde.



Entiende que el aumento de confianza que han dado los resultados positivos les ha convertido en un conjunto «más sólido y fuerte». Recuerda que siguen siendo los mismos jugadores que al principio. Tiene muy claro que es la línea a seguir y que no encajar goles es una garantía de que el equipo mira hacia arriba.



Esa mejora en la contención se dejó notar en Palencia, donde el conjunto burgalés logró un punto y mantuvo su puerta sin mácula. Toni Lechuga apuesta por hacer bueno ese empate en casa ante el Celta de Vigo B, según el de Jerez: «Es el equipo que más complicado nos lo puesto en la primera vuelta. Es el equipo que mejor fútbol practicó».



No obstante, el blanquinegro recuerda que las circunstancias han cambiado con respecto al choque que se disputó el 4 de octubre de 2016 y que concluyó con un contundente 4-1. Recuerda que el Burgos está ahora «en otra dinámica» e insiste en que esa mejoría en defensa hace que tengan opciones de que los puntos se queden en casa. «Si somos capaces de aguantar sin encajar, tenemos muchas posibilidades de conseguir el triunfo», comenta.



Desde ese mes de octubre el cuadro burgalés ha cambiado y se ha convertido en una escuadra «más rocosa y difícil para los contrarios». «Para el Celta B vamos a ser un equipo incómodo», indica. Halaga al conjunto vigués al que describe como un filial «equilibrado». «Por norma general este tipo de conjuntos suelen encajar muchos goles y ser irregulares. Pero no es su caso. Son fuertes en todas las líneas», explica.



Pese a todo, confía en el Burgos CF, ya que tendrán el factor cancha a su favor, a lo que hay que añadir que enfrentarse «a uno de los mejores equipos de la categoría» debe suponer «un plus» para el conjunto castellano a la hora de afrontar el choque.



Esa solidez de la que ahora presume el cuadro blanquinegra pasará un duro examen el domingo ante el conjunto gallego. Tiene un importante potencial ofensiva y su punta de lanza es Borja Iglesias, pichichi del grupo con 18 goles. Otro de los hombres destacados en ataque es Hicham, un hombre que fue una pesadilla en el partido de la primera vuelta y que ha anotado 9 dianas. «Tienen un gran potencial arriba, pero habrá que pararlos como sea. Hay que intentar no encajar y a partir de ahí tratar de lograr los tres puntos que si no encajamos puede ser factible», apunta.



Con la guardia alta

La mejoría del Burgos CF ha cambiado el discurso. El vaso se ve medio lleno, aunque al equipo le conviene mantener la guardia alta y es que sigue muy cerca de la zona pantanosa y tiene un complicado calendario por delante. Existe un ambiente positivo, aunque en el vestuario tienen claro que aún no se ha conseguido. «No podemos relajarnos, porque desde atrás vienen apretando. Las segundas vueltas son más ajustadas. Es importante no bajar los brazos y seguir en la misma línea», recuerda Toni Lechuga.



En el vestuario son conscientes de que la desastrosa racha del inicio de Liga es «un lastre» que arrastrarán hasta el «final de campaña». No obstante, Lechuga destaca que han conseguido «lo más complicado, revertir la situación» y tiene muy claro que deben mantener el nivel para no volverse a meter en problemas. «Si seguimos como estamos no deberíamos tener problemas para conseguir la salvación. No obstante, hay que seguir partido a partido y a partir de ahí es ir creciendo», comenta.



Rompe una lanza en favor de la plantilla y asegura que los buenos resultados han provocado un aumento de la autoestima y la confianza, y por añadidura ha mejorado el rendimiento de algunos. «Sabíamos que tenemos buenos jugadores, pero es verdad que hay que demostrarlo. Al principio no salieron las cosas, pero poco a poco se va viendo que tenemos una buena plantilla y hay que seguir igual», finaliza.