Un triunfo de mérito

SAN PABLO INMOBILIARIA 85

GBC 78



San Pablo Inmobiliaria: Steinarsson (2), Vega (10), López (6), Martínez (13), Huskic (12) -quinteto inicial- Brine (5), Soluade (16), Barrera (6), García (9), Toncinic (6).



GBC: Slezas (4), Carlson (15), Uriz (19), Pino (9), Capel (13) -quinteto inicial- Oroz (-), Lasa (-), Pardina (5), Ndoye (3), Simeonov (10).

Árbitros: Padrós y Ríos.

Eliminados: El visitante Simeonov (min. 38).

Parciales: 18-21, 45-42 (descanso), 67-57 y 85-78 (final).

BURGOS

Puede que el average particular perdido en los últimos compases tenga una incidencia clave en el futuro, pero el San Pablo Inmobiliaria debe estar satisfecho con la victoria conseguida en la noche de ayer ante el GBC. Para los azules todo el mérito de un partido que confirma la candidatura al título de un equipo que, de momento, encabeza el cuarteto de líderes de la LEB Oro después de 23 jornadas disputadas.



El San Pablo Inmobiliaria tenía claro el plan para superar a un equipo tan sólido como el GBC. La estrategia pasaba por imponer un ritmo muy alto y bombardear el aro vasco. Así ocurrió. Los locales lanzaron la friolera de 74 veces, de las cuales 36 llegaron desde el triple.



Eso sí, la suerte no estuvo de cara en un primer cuarto frustrante. Puede que los azules cometieran imprecisiones, un riesgo asumido, pero desde luego no merecieron el castigo sufrido en el arranque.

Fue el GBC quien encontró la inspiración para poner tierra de por medio. A punto estuvo el cuadro visitante de romper la cuerda ante un San Pablo ofuscado. No en vano, los azules anotaron 2 de sus primeros 14 intentos. Mientras, los de Fisac se apoyaron en los cinco triples anotados en el primer cuarto.



La defensa del bloqueo directo sobre Uriz fue una pesadilla. El base visitante hizo mucho daño, bien secundado por Capel. Fue un goteo continuo y los burgaleses tocaron fondo con el 7-21.



El San Pablo Inmobiliaria necesitaba un revulsivo para no caer en la desesperación y Toncinic asumió ese papel. El croata dio aire fresco, pulsó el interruptor y el cuadro de Epi encontró la salida.



El guión cambió. Los azules se metieron en partido con tres triples consecutivos y Álex López rubricó un parcial de 11-0 sanador. Y si Toncinic apareció en el momento oportuno, después Soluade interpretó como nadie la partitura de Epi.



Tras el 18-21 el GBC aprovechó otro arreón para oxigenarse desde el perímetro. Como ocurriera en el inicio, el equipo visitante no hizo nada extraordinario para crecer hasta el 21-31. Había riesgo de desconexión y, de nuevo, los burgaleses salieron del apuro. Los castellanos apretaron los dientes atrás, controlaron el rebote y se dejaron llevar por Soluade.



El equipo agradeció el paso al frente de su director de juego. Controlada la situación, los burgaleses completaron la remontada desde el arco. Dos aciertos de Jorge García y uno extra de Barrera catapultaron a los azules, quienes firmaron un parcial de 20-5 para alcanzar el 41-36.



Resulta muy complicado levantar 14 puntos a la mejor defensa de la liga, pero el San Pablo no se conformó. Salió a morder tras el descanso y mostró una gran actividad.



El partido entró en una fase más ordenada y apareció Huskic. El serbio, cuya puesta en escena en ataque dejó mucho que desear, fue clave en el rebote y el estandarte ofensivo del Plan B burgalés con 12 puntos en el tercer cuarto. Javi Vega y Edu Martínez completaron la misión para dejar a los burgaleses a las puertas de la victoria. Solo Carlson parecía tener las ideas claras en un GBC que se veía 14 abajo (65-51).



Ello, sin embargo, no implicaba el fin de la cuestión. Los ayer verdes nunca se rindieron ante un conjunto local que mostró todo su arsenal. Toncinic y Brine también se sumaron a la causa para contener la reacción vasca. El rebote ofensivo alimentaba las esperanzas de un GBC que se agarraba a un partido que parecía bajo control con el 74-64 a 7:30 del final.



En este momento, cada punto era oro y al San Pablo Inmobiliaria le costaba sumar. Pero lo tenía en el bote y una canasta de Toncinic selló el triunfo con el 81-67.



El primer objetivo estaba completado y aún quedaba por resolver la cuestión del average particular. Era un partido de cuatro minutos de duración y el GBC jugó mejor este momento caliente para salvar su +12 de la primera vuelta. Un triple de Soluade dejaba a los burgaleses a las puertas del doble éxito, pero Uriz evitó la fiesta completa de un San Pablo que hoy se levanta como líder igualado con Oviedo, Palencia y su rival de ayer.