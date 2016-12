El que está a punto de finalizar ha sido un año inolvidable para el UBU Aparejadores. El cuadro local se ha convertido en el club de moda del rugby español. Es todavía un recién llegado a la categoría de plata nacional, pero camina lanzado hacia la elite.



La trayectoria descrita en las últimas temporadas, resucitando tras varios años de travesía por la liga regional, da buena fe del resurgir del rugby en la capital. Y es que de la mano de los grandes resultados deportivos de su primer equipo ha llegado el crecimiento constante de la cantera y un más que notable incremento del número de aficionados que se dan cita en San Amaro.



En 2016 el ahora denominado UBU Colina Clinic ha dado un salto exponencial. Ya había presentado sus credenciales de equipo con aspiraciones en 2015, pero este año ha sido el de la confirmación de su condición de rival a batir.



Los números cantan. El combinado burgalés ha disputado este año un total de 26 partidos oficiales, con un bagaje más que esperanzador de 20 victorias, 1 empate y solo 5 derrotas.



La progresión experimentada por el proyecto del club que preside Leví Moreno ha sido imparable. Yel club sigue empeñado en la misión de explorar sus límites y derribar cuantas barreras se interpongan en su camino hacia el éxito deportivo.



Inició 2016 de forma un tanto dubitativa, tras realizar algún cambio obligado en la plantilla. No completó una segunda vuelta de competición brillante. Su buena actuación en la primera vuelta había encarrilado su clasificación para el play-off de ascenso, el primero de su historia, pero bajó un tanto el pistón tras las navidades.



De hecho, saldó la segunda mitad del campeonato liguero con un balance de 6 victorias y 4 derrotas. Pero cumplió, y con creces, con el objetivo de partida: la obtención de un billete para la promoción a División de Honor.



Y ahí comenzó a cimentarse una serie de resultados increíble que arrancó en la primera eliminatoria, donde se tuvo que ver las caras contra un equipo hasta el momento inasequible para los burgaleses: Babyauto Zarautz.



El UBU Aparejadores dio el do de pecho y fue capaz de imponerse en los dos duelos de la serie, tanto en San Amaro como en tierras guipuzcoanas, haciéndose con un hueco en las semifinales del play-off.



Allí le esperaba CAU Valencia (tras la eliminación en los despachos de uno de los grandes favoritos, La Vila por una alineación indebida). Los castellanos, lanzados, hicieron los deberes en el primer duelo (a domicilio) en el que lograron empatar. Pero no pudieron rematar la faena en San Amaro.



La experiencia resultó enormemente enriquecedora, tanto a nivel deportivo como institucional. De hecho, la directiva se puso el mono de trabajo de inmediato para dar un nuevo giro de tuerca a sus ambiciones. Y confeccionó en verano un equipo de generó muchas expectativas, a las manos en esta ocasión de un entrenador, Marcelo Chorny, con una impecable hoja de servicios en el rugby argentino.



Y la apuesta está encontrando resultados, superando incluso los mejores pronósticos de partida. El UBU Colina Clinic se ha convertido en el dominador absoluto del Grupo A de la División de Honor B disputada la primera mitad del campeonato.



Se ha hecho con el título honorífico de campeón de invierno gracias a una trayectoria inmaculada, habiendo sumado 12 victorias en otros tantos compromisos disputados. Y transmitiendo unas sensaciones que han desatado una irrefrenable corriente de optimismo en la afición, que sueña ver a su equipo en la elite nacional la próxima temporada.