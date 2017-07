El UBU Babieca da el paso y jugará en Primera Nacional

BURGOS

Llegan tiempos de cambio en el baloncesto femenino local. Mientras el CB Babieca dará el salto la próxima campaña a la categoría senior, el Castilla Sport Club plegará velas para reforzar su estructura de formación. De esta forma, Burgos mantendrá su plaza en la Primera Femenina con un nuevo planteamiento que contará con el respaldo de la UBU.



La entidad presidida por Jorge Villegas mantendrá su línea de crecimiento después de concretar una idea madurada desde el pasado mes de diciembre. Tras varios contactos y reuniones con la dirección deportiva, el UBU Babieca inicia esta etapa desmarcándose de la situación del Castilla Sport. «Una cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros nos planteamos esta posibilidad en Navidad y las circunstancias se han dado así», matiza Villegas. «Somos un club sin ánimo de lucro al que le faltaba dar este paso. Contar con un equipo senior en categoría nacional es un reto difícil que requiere una estructura sólida y ahora la tenemos», añade.



El Babieca toma el testigo como referente del baloncesto femenino burgalés, «una responsabilidad» asumida con naturalidad. Sellada la ayuda de la UBU, el club tiene previsto reunirse con instituciones y empresas en busca de más apoyos. «Nos falta lo más difícil», reconoce Villegas.



La dirección deportiva trabajará en las próximas semanas para dar forma a un plantel «cien por cien burgalés» en el que la mayoría de sus componentes serán universitarias. El equipo se reforzará con alguna jugadora senior formada en sus filas, pero Villegas insiste en la independencia de estos movimientos con la realidad del Castilla Sport. «No hemos llegado aquí para barrer a nadie», aclara.



La otra cara de la moneda la protagoniza el club surgido en 2015 de la unión del CB Ciudad de Burgos y del Baloncesto Tierra Burgos. En estas dos temporadas el conjunto rojo ha experimentado una interesante evolución, aunque las circunstancias han obligado a sus responsables a echarse a un lado para evitar los errores del pasado.



La marcha de varias jugadoras por motivos de estudios dejaban al plantel con 7-8 efectivos para competir. Esta situación planteaba dos opciones: traer refuerzos de fuera o unir los equipos junior y senior. La primera alternativa quedó descartada por la directiva y la segunda encontró el rechazo de los técnicos.

«Lo cierto es que así no se puede afrontar con garantías una temporada de nueve meses. Es doloroso formar a las jugadoras y ver cómo se marchan cuando llega el momento de recoger los frutos», reconoce Javier Ruiz.



El directivo del Castilla Sport asegura que este paso atrás «solo es un hasta luego» y la entidad será paciente a la espera de un cambio de las circunstancias. «Llegarán otras generaciones y lo volveremos a intentar», indica.



La experiencia exige a Ruiz moverse con cautela. «No tiene sentido apostar por una competición senior si debajo no está garantizada una base y una continuidad», señala.



Por eso, el Castilla Sport redoblará sus esfuerzos en potenciar la base. Además, Ruiz destaca la necesidad de contar con un relevo generacional de garantías en los banquillos. «En Burgos tenemos grandes entrenadores de formación, pero es normal que con los años encuentren otras prioridades en su vida. El problema es que no hay relevo. Aquellos que prometen se van por estudios o trabajo y otros jóvenes no entienden de trabajo diario y responsabilidad», lamenta.



El directivo también resalta las dificultades para encontrar apoyos. «El CB Miraflores, el Burgos y el Aparejadores RC se llevan gran parte de la tarta publicitaria. El baloncesto femenino no tiene respaldo y aún no entiendo por qué la UBU nos retiró en su día el apoyo que tenía comprometido», apunta.