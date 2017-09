El UBU Babieca llega a Primera División dispuesto a «dar guerra»

BURGOS

No hace mucho tiempo Burgos era una plaza histórica del baloncesto femenino y, aunque en la actualidad El Plantío está lejos de los focos del deporte profesional, la llama nunca se extinguió.



La situación actual obliga a reinventarse desde la base y el CB Babieca irrumpe con fuerza para dar continuidad a los intentos protagonizados en los últimos años por el Tierra Burgos y el Castilla Sport. La entidad roja llega con ideas frescas, energías renovadas y una apuesta decidida por asentar unos cimientos sólidos.



«Es un paso importante. Llevábamos unos años pensando en este proyecto pero, quizá, no teníamos la estructura para dar el salto. Ahora contamos con un buen bloque de jugadoras y el club está consolidado tanto en el aspecto directivo como en el técnico», valora Jorge Villegas.



El presidente del CB Babieca considera necesario este impulso para que las jugadoras de la cantera tengan un «último escalón» al que aspirar. «Nos hemos lanzado, pero hubiera sido imposible sin la ayuda de la Universidad de Burgos y sin la colaboración del Ayuntamiento», añade.



Este UBU Babieca se presenta en la Primera División con un objetivo principal, «dar guerra». Ya, «con el tiempo», no habrá límites. Sin prisa, pero con las ideas claras. «Queremos que este sea el primer año de muchos, tanto para este grupo de jugadoras como para los que vienen detrás en la cantera. Nuestro propósito en cada proyecto siempre ha seguido los mismos pasos. Primero, sacarlo. Luego, consolidarlo y, después, lograr los mayores éxitos posibles», explica el dirigente.



Al mando del conjunto rojo estará un viejo conocido del baloncesto femenino. Guillermo Fernández será el técnico de este UBU Babieca y muestra su «ilusión» por llevar la nave a buen puerto. «He visto a las jugadoras con un poco de falta de energía, pero espero mucho de ellas y estoy seguro de que lo darán todo. Este un proyecto a medio-largo plazo y el compromiso es máximo para que el día de mañana haya un club con jugadoras de Burgos en una categoría superior», explica.



El Babieca se encarga del aspecto deportivo de una ambiciosa idea que contará con la implicación de su patrocinador. «Este proyecto responde a uno de los retos de la Universidad, potenciar el deporte femenino», indica René Payo. El vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad de Burgos asegura que este paso adelante «solo es una pequeña semilla» que traerá «grandes frutos» para el baloncesto femenino local.



El Ayuntamiento de Burgos también se ha sumado a una causa especial para la edil Lorena de la Fuente, «como concejal de Deportes y como mujer». «Teniendo en cuenta el auge del baloncesto en Burgos y más en un año tan ilusionante como este, se echa de menos un equipo potente en categoría femenina y hay que apoyar el esfuerzo que se está haciendo en este proyecto», señala.