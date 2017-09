Los dirigentes del UBU siempre han tenido claro que la ETTUCup suponía un premio a la buena labor realizada la pasada campaña y de esta forma afrontan la primera fase. La escuadra que dirige Fran Berzosa tiene complicado pasar a la siguiente ronda, ya no solo por la calidad de sus oponentes, sino porque no podrá contar con todos sus efectivos. Cristian Barbulescu, Jorge Ausín, Rafa Sáez y Miguel Núñez serán los representantes burgaleses. Ni Alexandru Cazacu, ni Francisco Ruiz podrán jugar, ya que no fueron inscritos a tiempo en la competición.



El conjunto burgalés ha quedado encuadrado junto al Juncal de Portugal, el equipo ucraniano del MSC Tennis Academy y el Leka Enea.En el grupo también figuraba el Yironi Giratayim de Israel, aunque ni tan siquiera ha viajado a Irún, por lo que la federación internacional ha dado sus partidos por perdidos.



El UBU debutará ante el cuadro luso a partir de las 14,00 horas, mientras que por la tarde le llegará su segundo envite ante el MSCTennis. Cerrará la competición mañana a partir de las 10,00 horas ante el Leka Enea, equipo al que se enfrentó el pasado fin de semana en la primera jornada liguera y ante el que sucumbió por un contundente 1-4.



«Aún teniendo a todos los jugadores sería complicado estar entre los dos primeros clasificados.Sabemos que los portugueses tienen un gran equipo, mientras que también los ucranianos son un conjunto complicado. El Leka Enea ya demostró en el Centro Cívico que quizás en estos momentos está por encima de nosotros», explica Fran Berzosa, responsable técnico de la escuadra burgalesa.



La empresa es complicada, ya que el cuadro local tendrá enfrente a equipos de muy alto nivel que llegan a la cita con sus jugadores más destacados. El UBU sumará su séptima participación en la ETTUCup, después de que en la 2004/05 debutara en la competición continental.