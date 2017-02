El UBU Colina Clinic apunta al título ante un frágil Oviedo

Ha llegado la hora de rematar la faena. A cuatro jornadas para la conclusión de la temporada regular el UBU Colina Clinic dispone esta tarde de la posibilidad de certificar, de modo virtual, la primera posición final en el Grupo A de la División de Honor B del rugby español.

El combinado burgalés dispone de una inmejorable ocasión para acariciar el título con la punta de los dedos frente a un rival de capa caída, el Real Oviedo (San Amaro, 16,45 horas).

Una diferencia abismal separa a ambos rivales. Por potencial deportivo y por distancia en la tabla clasificatoria. El líder intratable de la categoría, que cuenta por victorias los 18 encuentros disputados hasta el momento, se verá las caras ante una escuadra asturiana de capa caída y que llega al tramo final de la campaña regular en la penúltima posición de la general.

Los ovetenses encaran la contienda en su peor momento de la temporada. Han caído derrotados en sus cinco últimos compromisos ligueros, el último de forma muy dolorosa en su duelo contra su rival más directo, el Salvador B. Y está obligado a puntuar en Burgos para intentar abandonar su más de preocupante posición en la tabla en puestos de descenso.

Pero el combinado de Marcelo Chorny no está dispuesto a vender la piel del oso antes de cazarlo y pondrá toda la carne en el asador para acercarse un poco más a su primer objetivo de la temporada: la conquista de su primer título en la categoría de plata nacional para salir en la mejor en la mejor posición de partida en el play-off de ascenso a División de Honor. Las burgalesas agotarán todos los cartuchos para intentar superar a alguno de los líderes de los otros dos grupos de la categoría, que también permanecen invictos. Para lo que no pueden bajar la guardia e intentarán sumar el mayor número de ensayos posible y evitar que su rival de turno anote demasiado para conseguir los bonus en juego.

Para la disputa de este compromiso el preparador del UBU Colina Clinic tendrá la única ausencia del talonador Jorge Fuente, que sigue convaleciente de la fractura que se produjo en la mandíbula.

El posible XV inicial que dispondrá Marcelo Chorny sobre el césped de San Amaro estará formado por: Andrés, Tito, Sergio; Emiliano, Poli o César; Aristemuño, Snyman; Len; Toni, Imo; Álvaro, Roberto, Chileno y David. Esperarán su oportunidad desde el banquillo Ciru, Julio, Wagenaar, César o Poli, Sauls, Rubén y González.

No quedará ahí la actividad del UBU Aparejadores este fin de semana, pues el combinado femenino jugará en San Amaro (14,45 horas) un encuentro amistoso ante Oviedo, mientras que el equipo filial masculino disputará la previa de la Copa en Zamora.