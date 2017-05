BURGOS

En un play off de ascenso, todos los regalos tienen trampa. Por eso, el UBU Colina Clinic desconfía de todo y de todos en el camino que conduce a la División de Honor. Los burgaleses asumen con naturalidad su emparejamiento de semifinales frente a L’Hospitalet, una ‘sorpresa’ que evita el esperado duelo con el Liceo Francés.



«Se ha visto desde la primera ronda que hay mucha igualdad», advierte Leví Moreno, presidente de un Aparejadores RC que aplicará la lección aprendida el pasado año tras caer frente al CAU Valencia en un cruce encarrilado en la ida y que no parecía tan exigente sobre el papel.



En esta ocasión, los gualdinegros partirán como favoritos en su enfrentamiento con un L’Hospitalet que llega a la cita como tercero del Grupo B. Precisamente, la división mediterránea se presenta como la más fuerte de la División de Honor B, aunque Moreno aguarda al desarrollo de la serie antes de emitir un juicio tan rotundo. «Es cierto que cuentan con dos equipos en semifinales y que uno de ellos, La Vila, es el favorito al ascenso», reconoce el dirigente burgalés.



El largo desplazamiento y la victoria de su rival ante el Liceo Francés ponen en alerta a un UBU Colina Clinic satisfecho con el rendimiento mostrado ante el Bera Bera en cuartos de final. «Dejamos la eliminatoria sentenciada en la ida en el mejor partido de la temporada por el juego que desarrollamos en un momento tan importante. La pena es que la vuelta estuvo condicionada por el viento y la lluvia y eso nos hizo cometer errores», señala.



Sea como fuere, el Aparejadores RC rezuma optimismo. «Estamos muy contentos. Hicimos una gran liga regular y hemos repetido lo conseguido el pasado año, pero queremos mejorar y el objetivo no está cumplido», subraya.



De esta forma, el bloque dirigido por Marcelo Chorny ya piensa en el doble compromiso a salvar frente al L’Hospitalet. Tanto la ida en suelo catalán (día 7) como la vuelta San Amaro (día 14) se jugarán el domingo a las 12,00 horas. La expedición gualdinegra partirá en la mañana del sábado con la idea de completar un pequeño entrenamiento previo al choque.



PENDIENTES DE LOS TOCADOS

De momento, la atención del equipo se centra en la evolución de los jugadores tocados. La mano de Len Ashcroft-Leigh y la espalda de Ruan Snyman preocupan al cuerpo técnico, sin descuidar la atención sobre el hombro de Sergio Valverde y siguiendo de cerca la mejoría de un Álvaro Carrasco que acabó el último partido ligeramente conmocionado a causa de un golpe.