El UBU Colina Clinic pierde a Rubén Domínguez entre 5 y 6 meses

BURGOS

Los peores augurios se confirmaron y Rubén Domínguez estará apartado de los terrenos de juego «entre cinco y seis meses» debido a la grave lesión que se produjo el pasado domingo en la muñeca izquierda durante el partido contra el Kaleido Vigo. El Universidad de Burgos Colina Clinic deberá reconstruirse sin una pieza clave en su esquema y buscará soluciones a este importante contratiempo.



«Son gajes del oficio», asume con naturalidad el tres cuartos del equipo local, quien mantiene el buen ánimo. «¡Qué le vamos a hacer!», indica con resignación. Domínguez se lastimó de forma fortuita en el minuto 20 de partido, en una acción iniciada por él y que acabó en el tercer ensayo del conjunto castellano.



«Apoyé mal la mano al caer. Al principio no me dolía mucho, pero vi que había un desplazamiento y me acerqué al banquillo para me mirara el doctor porque no sabía bien qué me había pasado», recuerda. El responsable de los servicios médicos del UBU Colina Clinic, Jacobo Salvat, reconoció a simple vista la gravedad de la lesión e inmovilizó la articulación del jugador antes de programar una primera operación de urgencia.



«Necesitaba cirugía porque es una lesión complicada», asegura Salvat, encargado de la intervención. «Sufre una luxación del carpo y hemos tenido que colocarlo de nuevo. A finales de semana volveremos a operar para centrarnos en los ligamentos», explica.



Domínguez permanecerá inmovilizado entre 5 y 6 semanas y después iniciará un largo proceso de rehabilitación antes de volver a los terrenos de juego.



Los plazos fijados inicialmente darían al burgalés la opción de reincorporarse a tiempo para participar en el play off de ascenso a División de Honor. Sea como fuere, esta posibilidad es, de momento, más un deseo que un objetivo real y tanto el jugador como el club asumen que la paciencia será su principal aliado para superar el mal trago.



El bienestar de Domínguez es la prioridad de un Universidad de Burgos Colina Clinic que ni siquiera se ha planteado todavía las consecuencias de este importante contratiempo. El ala es fundamental en el equipo y también hay que destacar la falta de especialistas en esa posición.



Álvaro González se queda como único referente puro en esa demarcación. De hecho, el centro Dani Camarero actuó como improvisado ‘11’ ante el Vigo y el equipo local necesita ‘rematadores’ que completen el planteamiento ofensivo.



CEFE DE LA VARGA

De momento, el club burgalés no se plantea acudir al mercado. El Aparejadores RC ya tenía perfilada la incorporación de un tres cuartos polivalente de cara a la segunda vuelta del campeonato y, mientras tanto, buscará soluciones en casa.



De hecho, uno de los aspectos más destacados en este arranque de campaña es la irrupción del canterano Cefe de la Varga. La joven promesa, quien actuaba de octavo en su etapa de formación, se ha destapado como un anotador en sus apariciones con el primer equipo en el puesto de ala. A los dos ensayos logrados frente al Uribealdea en la tercera jornada se unen las dos nuevas conquistas firmadas el pasado domingo en San Amaro. Así, De la Varga ganará protagonismo a lo largo de la temporada.