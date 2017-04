El UBU Colina Clinic pisará el acelerador

BURGOS

Más allá de lo que dicte el sagrado código del rugby acerca del respeto al contrario y al espíritu del juego, el UBU Colina Clinic mantiene los pies en el suelo por lógica prudencia. Aunque el 6-32 conseguido en la ida de la eliminatoria que le enfrenta al Bera Bera deja a los burgaleses con pie y medio en las semifinales por el ascenso, el club apuesta por la contención y la calma mientras prepara el choque de vuelta.



«Lo primero que debemos entender es que la serie no está terminada», advierte Marcelo Chorny. El técnico del conjunto de San Amaro quiere que su equipo mantenga la tensión competitiva hasta el final y evitar la autocomplacencia. «Si nos vemos vencedores antes de tiempo podemos pasar un apuro», insiste.



El UBU Colina Clinic prepara con mimo el choque definitivo ante un Bera Bera tocado, pero no hundido. La entidad gualdinegra pretende que el envite del domingo sea una fiesta y para que todo salga redondo el espectáculo debe cumplir con las expectativas.



«Vendrá mucha gente a vernos y un play off es una buena manera de promocionar el rugby. Queremos que este deporte crezca y el efecto contagio es importante. Por eso, la intención es ofrecer un buen partido a todos los aficionados», comenta Chorny.



Descartada la opción de especular con el resultado, el XV castellano se lanzará a por la sentencia y no escatimará recursos en la búsqueda del objetivo. «Jugaremos con el mejor equipo posible», subraya el preparador de un conjunto gualdinegro que solo dará margen a las rotaciones si en la segunda parte la eliminatoria ya está sentenciada.



«Por respeto a nosotros, a la gente que entrena, al rival y al rugby saldremos con todo. Nunca nos hemos guardado nada y no lo vamos a hacer ahora», añade el marplantense.



De hecho, Chorny lanza un mensaje motivador a sus huestes. «Queremos mejorar lo conseguido en el último partido», comenta. Y ello pasa por lograr una diferencia superior a los 26 puntos y por ajustar los pequeños matices que fallaron en Anoeta. «Nos faltaron detalles en la definición», reconoce el preparador del combinado castellano. Sin embargo, Chorny también avisa de la respuesta de un Bera Bera obligado a quemar sus naves en busca de la remontada. «Esperamos un partido duro, como lo fueron los anteriores disputados ante este equipo», indica.



El cuadro de San Amaro enfoca toda su atención en el encuentro del domingo y no mira más allá. Por eso, Chorny prefiere no comentar sus impresiones del resto de las eliminatorias del play off. «He visto al resto de los rivales, pero en la cabeza solo tengo al Bera Bera y hasta que no acabe esta eliminatoria no hablaré de los demás», concluye.