El UBU Colina Clinic quiere más

BURGOS

Asegurado el play off de ascenso, el UBU Colina Clinic tiene clara su estrategia en el tramo final de la fase regular. Aún restan dos meses para el inicio de las eliminatorias, por lo que el combinado local define ahora sus prioridades para llegar en las mejores condiciones al momento de la verdad.



Los castellanos quieren más, pero sin perder el rumbo. Después de sumar 18 victorias seguidas, el siguiente reto es alzarse con su primer título en la División de Honor B. Una meta al alcance de la mano y que, sin embargo, «no obsesiona» a la entidad gualdinegra. Así lo asegura el presidente del club, un Leví Moreno «satisfecho» con el equipo.



El UBU Colina Clinic dispondrá de cuatro oportunidades para sellar el primer puesto del Grupo A, aunque la esperada victoria del Bera Bera sobre el colista este sábado puede aplazar el éxito una semana más al no estar cerrado el average particular entre vascos y burgaleses.



De esta forma, el equipo de San Amaro esperará a que el premio caiga como fruta madura. «Tenemos dos compromisos asequibles en casa -Oviedo y El Salvador-, aunque son peligrosos porque se están jugando la permanencia. Después, nos mediremos a un Vigo ya salvado», explica Moreno.



Así, el planteamiento del bloque burgalés pasa por llegar a la última jornada frente al mencionado Bera Bera con los deberes hechos y sin contratiempos en sus filas. «La idea es repartir minutos, que no haya lesiones y llegar al play off limpios de sanciones», señala el dirigente.

LES ABELLES Y BERA BERA SE PERFILAN COMO RIVALES

Aún restan cuatro jornadas para el final de la fase regular, pero la clasificación actual de los tres grupos de la División de Honor B dibujan los primeros trazos de las eliminatorias finales por el ascenso.



De momento, cuatro son los equipos que ya han confirmado su presencia en los cruces decisivos. La Vila, Liceo Francés, UBU Colina Clinic y Pozuelo partirán como cabezas de serie de los cuartos de final, si bien queda por resolver el orden de los enfrentamientos y la posición del resto de participantes en el play off.



El cuadro burgalés aguarda con calma el nombre de su contrincante. En este sentido, Bera Bera (68 puntos) y Les Abelles (66) se presentan como los dos principales candidatos a cruzarse con el bloque de San Amaro en cuartos de final, si bien el San Cugat y L’Hospitalet todavía mantienen opciones de subir posiciones en el escalafón general de la División de Honor B.



El UBU Colina Clinic no tiene preferencias concretas, aunque la posibilidad de enfrentarse a un rival conocido de la fase regular como es el Bera Bera puede tener menos atractivo que la opción de medirse a un adversario de otro grupo.