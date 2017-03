El UBU Colina Clinic reserva a Rocamán

BURGOS

El UBU Colina Clinic ya prepara su regreso a la competición después del pequeño paréntesis vivido el pasado fin de semana. El conjunto gualdinegro jugará este domingo ante el Kaleido Vigo con el objetivo de asegurarse un título de liga que ya es suyo virtualmente. Solo el average abierto con el Bera Bera pospone un logro que, se espera, sea oficial en el campo de un equipo gallego que no se juega nada en el envite.



Los burgaleses presentarán novedades en su esquema y no tomarán riesgo alguno con los jugadores tocados. De esta forma, está previsto que Jorge Fuente no vuelva a la competición hasta el arranque del play off de ascenso (23 de abril) debido a una fractura de mandíbula. Además, David Martín no llegará a tiempo para competir en este encuentro a causa de la lesión que sufrió en la rodilla en el arranque del partido disputado frente al Oviedo el pasado 25 de febrero.



A estos contratiempos se une la previsible baja de Tomás Rocamán. El tres cuartos arrastra un golpe en la rodilla y el cuerpo técnico evitará cualquier tipo de complicación en este tramo final de curso regular. El argentino quedará reservado por precaución, por lo que Álvaro González dejará el ala para asumir la responsabilidad en el puesto de medio melé.