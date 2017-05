El UBU Colina Clinic saca el paraguas

UBU COLINA CLINIC 19

BERA BERA 15

UBU Colina Clinic: Sergio Valverde (Eduardo Obregón, min. 65), Jorge Fuente (Fran Alonso, min. 75), Andrés Caballero (Alberto López, min. 50), Johan Wagenaar, Emiliano Cabrera (César Colina, min. 70), Ruan Snyman (Álvaro Carrasco, min. 30), Juan Aristemuño, Len Ashcroft-Leigh, Tomás Rocamán, Shane Imo, Álvaro González (Matías Storm, min. 45), David Martín, Nico Bianco (Roberto Sáez, min. 70), Rubén Domínguez, Martin Sauls.

AVK Bera Bera: Óscar García, Marcos Benito (Mame Lepre, min. 78), Borja Gómez (Endika Navarro, min. 50), Aitor Escribano, Jorge Almecija (Xabier Azurmendi, min. 70), Wily Atangana, Iñaki Rekalde, Jokin Gorrotxategi, Gorka Bueno (Antxon Arrizabalaga, min. 45), Javier Martín, Unai Bayón, Simón Setién, Ander Ayala (Telmo Gorosabel, min. 75), Kepa Arrieta, Eduardo Martín.

Árbitro: Alfonso Mirat.



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: Al jugador local David Martín (min. 40) y al visitante Iñaki Rekalde (min. 80), en ambos casos por agresión a un contrario.



Tanteo: 0-3, min. 9: golpe de castigo de Javier Martín; 7-3, min. 13: ensayo de Rubén Domínguez que transforma Nico Bianco; 7-10, min. 18: ensayo de Iñaki Rekalde que transforma Javier Martín; 14-10, min. 25: ensayo de Len Ashcroft-Leigh que transforma Nico Bianco; 19-10, min. 50: ensayo de Matías Storm; 19-15, min. 80: ensayo de Eduardo Martín.

BURGOS

Poco tenía ganar el UBU Colina Clinic en el partido de vuelta de una eliminatoria resuelta tras el 6-32 de la ida. Se trataba de salvar la jornada sin apuros ni percances, pero la de ayer fue una mañana muy incómoda para un conjunto burgalés que se las verá con L’Hospitalet en semifinales.



El marcador nunca corrió peligro. De hecho, los gualdinegros volvieron a imponerse a un correoso Bera Bera sin necesidad de desplegar su mejor juego. Sin embargo, el cuadro de Marcelo Chorny se vio obligado a ponerse el mono de trabajo debido a las circunstancias que marcaron el encuentro. De un lado, el rival se aplicó con dureza. De otro, la incesante lluvia y las rachas de viento exigieron a los jugadores un mayor grado de concentración para evitar errores con y sin oval.



Para colmo, los burgaleses acumularon contratiempos físicos y compitieron toda la segunda parte en inferioridad después de que David Martín viera la tarjeta roja de forma innecesaria en la acción previa al descanso. Con todo, los castellanos volvieron a exhibir la solidez que les caracteriza para salir airosos del trance y plantarse en semifinales con sus opciones de éxito intactas.



Desde el arranque se vio a un UBU Colina Clinic más incómodo de lo deseado, aunque respondió con la firmeza que se exige al campeón. El Bera Bera necesitaba acercarse en el marcador global cuanto antes y echó el resto para sembrar la duda en el cuadro local. Ello le permitió adelantarse en el marcador con un golpe de castigo, pero los burgaleses mostraron la pegada necesaria en los últimos metros para volver con puntos de cada visita a la línea de 22 vasca.



En su primera acción trenzada, el XV de San Amaro transmitió el oval de ala a ala para que Rubén Domínguez posara junto al banderín. Bianco no falló con el estoque y, aunque el Bera Bera volvió a adelantarse después de aprovechar un despiste en la cortina defensiva local, todo estaba bajo control con el 7-10.



El desgaste de la delantera facilitó las cosas a Len Ashcroft en la acción del segundo ensayo burgalés. El tercera línea inglés agarró el balón y abrió, a las bravas, un espacio por el intervalo para encontrar el premio bajo palos.



Fue entonces, con el 14-10, cuando el bloque de Chorny amarró de una vez por todas el partido. A pesar de la ausencia sensible de Snyman por lesión, los burgaleses mantuvieron a raya a un Bera Bera consciente de que su destino estaba escrito.



El UBU Colina Clinic contuvo cada intento vasco y quiso gobernar en las fases estáticas. Lo consiguió en la melé, si bien los guipuzcoanos se mostraron seguros en la touche. Los burgaleses habían salvado con nota la dificultad de competir con el viento en contra en una primera parte culminada con la expulsión de David Martín.



Quedaban 40 minutos por delante y no había necesidad de exponer más de la cuenta en un partido bronco por momentos. Sea como fuere, el UBU Colina Clinic aprovechó cada chispazo de lucidez para buscar las cosquillas a la zaga azulona y un toque mágico de Imo con el pie permitió a Matías Storm ganar la espalda a su par y sentenciar el partido con el 19-10.



Los gualdinegros hicieron un gran esfuerzo defensivo en inferioridad. Era el momento de oxigenar al equipo y los recambios mantuvieron alto el listón, si bien las visitas a la 22 contraria cada vez eran más esporádicas. De hecho, parecía imposible disfrutar de cierta continuidad ante los continuos parones y el tiempo perdido cada vez que había que formar una melé.



Para colmo, el Bera Bera comenzó a perder la compostura y lo mejor que podía pasar era que el árbitro señalara el final de la contienda. Aún tuvo tiempo el equipo vasco para reducir las diferencias en una última acción aprovechada por Rekalde para agredir a Sauls. Un feo broche para un gran éxito del UBU Colina Clinic, equipo que disputará su segunda semifinal consecutiva.