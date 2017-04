El UBU Colina Clinic cerró el sábado la temporada con su 22ª victoria consecutiva y 102 puntos en su casillero. Su primer rival en el play off dependía de lo que sucediera ayer en el duelo entre el Liceo Francés y el Pozuelo, primero y segundo, respectivamente en el grupo C. Perdió el líder, pero sumó el bonus defensivo, por lo que acabó con 103 puntos. Así las cosas, la clasificación general no varió y el UBU jugará la primera ronda del play off ante el Bera Bera, precisamente el equipo con el que cerró la Liga el sábado.



Los burgaleses han sido terceros en la clasificación conjunta de los tres grupos y les toca enfrentarse al sexto, que ha sido el cuadro donostiarra.



Sobre el papel, los gualdinegros son los claros favoritos. Han vencido a la escuadra vasca en sus dos enfrentamientos en esta campaña y a doble partido no deberían tener problemas para pasar de ronda.



El UBU tendrá el factor cancha a su favor y cerrará la eliminatoria en San Amaro. El partido de ida se disputará en tierras vascas el fin de semana del 22 y 23 de abril, mientras que la vuelta será una semana después. La intención del UBU Colina Clinic es disputar el choque el sábado 29 para no coincidir con la final de Copa que se juega el 30 de abril en Valladolid.



El club ya ha comenzado a trabajar para ofrecer a los aficionados un viaje organizado en el que también estaría incluida la entrada.