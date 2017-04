El UBU Colina muestra sus credenciales

BERA BERA 6

UBU APAREJADORES 32

Árbitro: Iñaki Muñoz. Mostró tarjeta amarilla al jugador del UBU Colina Clinic Valverde por juego sucio (min. 27).

Tanteo: 0-7, min. 6: ensayo de Fuente que transforma Bianco. 3-7, min. 30: golpe de castigo de Martín. 3-10, min. 36: golpe de castigo de Bianco. 6-10, min. 40: golpe de castigo de Martín. 6-17, min. 56: ensayo de Sauls que transforma Bianco. 6-24, min. 60: ensayo de Imo que transforma Bianco. 6-29, min. 74: ensayo de Storm. 6-32, min. 80: golpe de castigo de Bianco.

Bera Bera: García, Navarro, Benito, Escribano, Rekalde, Atangana, Gómez, Moreno, Bueno, Arias, Arnedo, Javier Martín, Ayala, Gorrotxategui y Eduardo Martín. También jugaron Lepre, Gómez, AlmecijaJokin, Arrizabalaga, Azurmendi y Unamuno.

UBU Colina Clinic: Valverde, Fuente, Caballero, Wagenaar, Cabrera, Snyman, Aristemuño, Ascroft-Leigh, Rocamán, Imo, Domínguez, Martín, Bianco, González y Sauls. Obregón, López, Storm y Carrasco.

El UBU Colina Clinic no cambia el paso y continúa cual martillo pilón en la persecución de su sueño, el ascenso a División de Honor. Ayer consiguió su 23ª victoria consecutiva de la temporada y dejó encarrilado su pase a la segunda ronda del play off. Venció por 6-32 al Bera Bera, que aguantó el empuje burgalés los primeros 50 minutos. Fue un choque trabajado y duro sobre todo en la primera mitad, aunque el dominio gualdinegro fue claro en la última media hora. Y es que en la segunda mitad la escuadra castellana sacó el rodillo. Apoyado en una sólida defensa, el cuadro que entrena Marcelo Chorny se queda a un paso de las semifinales, aunque deberá refrendar lo conseguido ayer el próximo domingo en San Amaro.



Pudo con un Bera Bera serio, que había trabajado el partido y que trató de buscar las cosquillas a un equipo burgalés que se volvió a mostrar granítico. La fortaleza castellana volvió quedar patente y su oponente solo pudo puntuar con dos golpes de castigo. El play off no ha hecho más que empezar, aunque el UBU ya ha demostrado que va en serio y que llega en un buen momento.



Los burgaleses no se quisieron dejar sorprender en el inicio y comenzaron el encuentro con una notable intensidad y empuje. A nadie le sorprendió que para el minuto 6 llegara el primero de los ensayos visitantes. Fuente, que regresaba tras superar una lesión, fue el más listo después de una touche mal ejecutada por los vascos y abrió la lata. Nico Bianco puso el 0-7 en la transformación.

El UBU llevaba las riendas, aunque su oponente resistía y trataba de responder. En esta primera parte el cuadro castellano tuvo problemas en algunas de las melés y la balanza del juego se niveló. Ninguno de los dos equipos estaba cómodo sobre el terreno de juego y la amarilla que vio Valverde a la media hora de juego dio un plus a los donostiarras.



Fue entonces cuando llegó el golpe de castigo que recortó distancias, aunque la contestación burgalesa fue inmediata. Bianco sacó su fusil y volvió a llevar la diferencia a los 7 puntos (3-10). Con el tiempo cumplido, el Bera Bera recortaba la brecha y dejaba abierto el encuentro en el descanso. El 6-10 con el que se llegó al intermedio mantenía las espadas en todo lo alto.



Fue Bera Bera el que más apretó tras el paso por los vestuarios, pero fue un espejismo. Los de San Sebastián se fueron quedando sin gas y fue entonces cuando emergió la mejor versión burgalesa. El UBU mantuvo el alto ritmo y el conjunto vasco perdió su estela. Una gran jugada con una notable transición de manos permitió que Sauls lograra el segundo ensayo del choque. Bianco tampoco falló.

El partido estaba a punto de fracturarse y el ensayo de Imo en el minuto 60 rompiendo por completo la defensa de su oponente supuso el punto de fractura. Con el 6-24 en el marcador el Bera Bera comenzó a mirar al suelo. Era consciente de que estaba siendo superado y que era harto complicado dar la vuelta a la tortilla. Storm echó más leña al fuego para poner el 6-29, mientras que el infalible Bianco puso en el añadido el definitivo 6-32.

Chorny: «Sabíamos que teníamos un mayor poder físico»

Marcelo Chorny se mostraba satisfecho después del buen estreno de los suyos en el play off. Con la voz rota, pero irradiando felicidad, el argentino aseguraba que consiguieron una ventaja «importante». Tuvo claro desde el principio la táctica a emplear y lo importante es que sus jugadores supieron plasmarlo sobre el terreno de juego. «Nos planteamos un partido de desgaste. Sabíamos que había 180 minutos por delante y que nosotros tenemos un mayor poder físico que ellos. Llevamos el partido a nuestro terreno, impusimos un alto ritmo y les superamos», comentó el técnico del conjunto burgalés.



Chorny señaló que la diferencia pudo ser «mayor», aunque sabe que la diferencia con la que afrontarán el choque de vuelta es más que tranquilizadora. Ya piensa en el choque del próximo domingo en San Amaro, donde su equipo volverá a mostrar las dos señas de identidad que ha inculcado a lo largo del curso: «Humildad y seriedad». «Los partidos hay que jugarlos todos, aunque el próximo domingo no solo nos jugamos el pase a las semifinales, sino el permanecer invictos, el llegar de la mejor forma posible a los partidos finales...», comentó.



La victoria de ayer no solo supuso tomar ventaja en la eliminatoria, sino que demostró a Bera Bera que en estos momentos no está al nivel de los burgaleses. «Ellos salieron tocados del partido, porque además perdieron gente por lesión. En los dos anteriores duelos acabaron con la sensación de que podía ganarnos, pero en este les hemos mostrado la diferencia», argumentó.



Chorny pide calma y recuerda que el play off es una carrera de fondo que se hace «muy larga» y en la que es importante que toda la plantilla llegue en las mejores condiciones. «Uno de los aspectos importantes es que todos estamos bien y que no ha habido lesiones», concluyó.